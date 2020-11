Koronavírus Trenčiansky kraj: Poznáme počty otestovaných a infikovaných

Testovania prebieha od soboty do nedele. Odberné miesta sú otvorené v čase 7:00 do 22:00. Prestávky sú naplánované od 12:00 do 12.30 a od 18:00 do 18.30. Sú určené na oddych personálu a dezinfekciu miestností.Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia a vypísať formulár potrebný na registráciu.Po registrácii každý dostane pridelené číslo. Zdravotník následne odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.