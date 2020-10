Koronavírus Trenčiansky kraj: Prví ľudia čakali v radoch už od šiestej ráno (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Trenčín, Prviedza, Považská Bystrica, Púchov a ostatných okresoch TN kraja.

31. okt 2020 o 7:04 (aktualizované 31. okt 2020 o 8:05) Peter Mičúch, Dominika Mrákavová, Peter Fedor, Igor Roško, Erik Stopka, Andrej Luprich, Martin Jurčo

Celoplošné testovanie v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín (minúta po minúte)

8:12 Trenčín - Ľudia si na otestovanie v Posadkovom klube musia pockat približne hodinu. Veková skala čakajúcich je široká - od seniorov po tínedžerov.

8:10 Prievidza - V Prievidzi a Handlovej zatiaľ nefungujú všetky odberné miesta.

Obyvatelia Prievidze sa môžu dať v sobotu zatiaľ otestovať na 29 z 35 pôvodne avizovaných odberných miest. Podobná situácia je v Handlovej, v ranných hodinách funguje sedem zo 14 odberných miest, a to pre chýbajúcich zdravotníkov.



8:05 Okres Považská Bystrica - Všetkých 65 odberných miest otvorených načas, neboli žiadne problémy. Je veľký záujem, okresný úrad rieši s armádou dozasaobovanie testami, aby popoludní nechýbali. Pribudlo odberné miesto v Marikovej kvôli veľkému počtu chatarov.

8:01 Považská Bystrica Približne stometrový rad je aj pred 7. ZŠ na sídlisku Hliny v Považskej Bystrici.

7:50 Trenčín - Fotogaléria: Testovanie v trenčianskej tržnici 31. októbra 2020 v Trenčíne.

7:47 Považská Bystrica - Všetky odberné miesta v meste otvorili načas. Na sídlisku SNP sa od rána vytvoril rad dlhý 70 metrov, ľudia tu podľa našich informácií čakajú približne hodinu.

7:26 Nové Mesto nad Váhom - V rade pred MsKS stojí od rána približne dvesto ľudí.

7:15 Trenčín - Testovanie presne na čas odštartovalo aj v Posádkovom dome v centre Trenčína. Tesne po siedmej hodine v rade čakalo zhruba 40 ľudí. Prví ľudia tu čakali už zhruba od šiestej ráno.

Ľudia stoja pred Domom Armády v Trenčíne.

7:09 Stará Turá - V meste funguje osem odberových miest, všetky tímy sú otestované a pripravené, hlási mesto na sociálnej sieti. Oberové miesta budú fungovať nasledovne: 1. Mestský úrad od 7.00 do 22.00h 2. ZŠ Stará Turá od 7.00 do 22.00h 3. ZUŠ Stará Turá 7.00 do 22.00h 4. SOŠ Stará Turá 7.00 do 22.00h 5. DK Javorina, vchod zľava od 7.00 do 22.00h 6. DK Javorina, hlavný vchod od 7.00 do 22.00h 7. KD Papraď, iba v SOBOTU od 7.00 do 22.00h 8. Požiarna zbrojnica Topolecká od 7.00 do 18.00h. Prestávky tímov sú naplánované od 12.00 do 13.00 a od 17.00 do 17.30h. Posledný ster uskutočnia pracovníci pol hodinu pred uzatvorením odberného miesta.

7:00 Trenčín - Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Radnica na svojom webe zverejnila odporúčane časy pre návštevu odberných miest v Trenčíne podľa prvého písmena svojho priezviska.

7:00 Prievidza - Testovanie sa začalo podľa plánu na všetkých miestach. Ľudia v Prievidzi ho môžu absolvovať na 35 miestach, z toho dve budú drive-thru.

7:00 Púchov - V Púchove je trinásť odberných miest, kde sa môžete dať otestovať.

7:00 Považská Bystrica - Vojaci preverovali podmienky na testovanie v Považskej Bystrici. Jedna miestosť nevyhovovala. Občania však môžu prísť na plošné testovanie na Covid-19 do okolitých odberných miest (aktualizovaný zoznam).

7:00 Myjava - V okrese Myjava sa vo väčšine obcí uskutoční celoplošné testovanie v priebehu jedného dňa. Zo 17 miest a obcí sa budú môcť obyvatelia otestovať v priebehu dvoch dní v siedmich. Dva dni bude trvať testovanie v mestách Myjava a Brezová pod Bradlom a v obciach Brestovec, Kostolné, Krajné, Stará Myjava a Vrbovce. V sobotu (31. 10.) sa budú môcť otestovať obyvatelia obcí Bukovec, Košariská, Podkylava, Polianka, Poriadie a Rudník.

7:00 Ilava - Celoplošné testovanie začína aj v Ilave. Vyčlenili päť odberných miest.

7:00 Nováky - Mesto Nováky zriadilo na celoplošné testovanie na nový koronavírus počas nadchádzajúceho víkendu päť odberných miest. Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať v školách či v požiarnej zbrojnici.

7:00 Handlová, Bojnice - Plošné testovanie antigénovými testami budú môcť obyvatelia nadchádzajúci víkend absolvovať na 14 odberných miestach v Handlovej a na piatich v Bojniciach.

7:00 - Na Slovensku sa začalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovať sa bude od soboty do nedele (1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h, posledný ster by sa mal odoberať o 21.30 h.

6:55 Antigénové testy sú rýchle. Výsledok máte už po 25 minútach od odobratia vzorky. Človek sa však nevyhne sterom z nosohltana, hoci si mnohí ľudia myslia, že pri antigénovom teste stačí vzorka sliny.

Ako prebieha antigénový test?

Testovania prebieha od soboty do nedele. Odberné miesta sú otvorené v čase 7:00 do 22:00. Prestávky sú naplánované od 12:00 do 12.30 a od 18:00 do 18.30. Sú určené na oddych personálu a dezinfekciu miestností.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia a vypísať formulár potrebný na registráciu.

Po registrácii každý dostane pridelené číslo. Zdravotník následne odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.

