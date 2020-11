V Priepasnom testujú na pódiu, počas čakania si ľudia prezrú výstavu

V obci Priepasné, podobne ako v ďalších troch obciach okresu Myjava, sa celoplošné testovanie uskutočňuje len v nedeľu.

1. nov 2020 o 13:39 TASR

PRIEPASNÉ. "Aktuálny stav je taký, že je pretestovaná približne štvrtina

obyvateľov. Zatiaľ všetko zvládame a stíhame. Testovanie sa uskutočňuje vo vonkajších priestoroch pri obecnom úrade, kde zvyčajne mávame kultúrne akcie. Samotné odberné miesto je na pódiu," informoval na poludnie starosta obce Peter Czere.

Čakanie na výsledky si ľudia môžu spestriť prehliadkou panelovej výstavy. "Pre čakajúcich sme pripravili výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Na paneloch je priblížený život Štefánika nielen od jeho začiatkov až po jeho tragickú smrť, ale aj jeho dosah do súčasnosti," informoval Czere.

S organizáciou testovania sa v obci dokázali vyrovnať. "Problémom boli poskytnuté informácie. Musím povedať, že tlačové konferencie rôznych predstaviteľov vlády, keď ráno platilo niečo a poobede nie, nám sťažovali situáciu. Samospráva dostala rôzne úlohy. Napríklad pôvodne sme mali mať počítač, potom to vypadlo, že počítač nepotrebujeme. Čiže keď sme zháňali a zohnali veci, potom ich už nebolo treba," poukázal starosta.

Zlepšenie nastalo až po príchode príslušníka Ozbrojených síl (OS) SR do obce. "Ten mal jasný zoznam, čo treba. Spoločne sme strávili tri hodiny, ako najlepšie vyhovieť a zorganizovať miesto, aby ľudia mali čo najmenšie riziko nákazy.

Očakával by som, že velitelia OS budú dávať vojakom rýchlejšie informácie, pretože aj okresný úrad či záchranný integrovaný systém dostával tieto

informácie. To, čo je delimitované štátom na nižšie úrovne, bolo potrebné doladiť. Chápem, že je krízová situácia a nejde všetko jednoducho, ale nebolo zrejmé, akou formou to bude a ako sa to bude financovať. Chýbala tam príprava a som presvedčený, že by sme si sami vedeli zorganizovať, čo bude potrebné, ak by nám dali jasné litery," doplnil Czere.