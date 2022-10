IX. LIGY: Jesenným lídrom Lubina, derby v Považanoch víťaza nepoznalo, bod Bukovca

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek IX. ligy Nové Mesto a Senica-Myjava.

IX. LIGA NOVÉ MESTO

Považany – Brunovce 3:3 (2:1)

Derby začalo v ideálnom počase domáce mužstvo výborne. Už v 1. min otvoril skóre Rehák. Hra bola vyrovnaná a šance sa striedali na oboch stranách. V 23. min zvýšil na 2:0 Krupodorov. O pár minút neskôr bol v úniku Rehák, ale v tutovke zlyhal. V 41. min hostia znížili po štandardke. V skrumáži sa dobre zorientoval Pažitný a upravil na 2:1. Pred odchodom do šatne sa v tutovke ocitol Ozimák, ale zlým prvým dotykom sa o šancu pripravil. Druhý polčas vybehli hostia aktívnejšie a tlačili sa pred bránu, ale strely končili mimo. V 60. min center Pažitného doplachtil až do siete a bolo 2:2. Od tej chvíle prebrali domáci iniciatívu a tlačili sa do šance. Najmä Rehák a Krupodorov boli veľmi aktívni.

