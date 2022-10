Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a hráčov zápasov od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Nové Mesto – Nové Zámky 1:1 (0:1)

Od prvých minút videli diváci obojstranne útočný futbal. Prvé príležitosti na skórovanie si vytvorili Novozámčania . Už v 7. minúte po pravej strane nebezpečne zakončoval Rutkiewicz. V ďalších minútach prvého polčasu sa útoky striedali na oboch stranách. V 33. minúte sa k odrazenej lopte po rohu dostal Rutkiewicz a poslal hostí do vedenia. O dve minúty mohol vyrovnať Marček, no hlavičkoval len do náruče brankára Cicha.

