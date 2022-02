Priestor pred bránkoviskom prirovnal k Švajčiarsku, rohy k Uzbekistanu. Ukazujem chlapcom, ako hrať v Švajčiarsku, pousmial sa Duda

V 43 rokoch rozdáva skúseností v Dukle Trenčín. Bývalý český reprezentant Radek Duda si v troch stretnutiach pripísal na svoje konto dva góly. Známy búrlivák spoluhráčom ukazuje, ako bojovať pred bránkoviskom a nevysilovať sa v hre v rohoch klziska.

Pôvodne ste mali posilniť prvoligový Vsetín, ktorý však nezvládol vykonať všetky potrebné administratívne kroky. Ako ste vnímali situáciu?

Aj to sa v živote stáva. Všetko zlé je na niečo dobré. (úsmev)

Touto cestou by som sa rád poďakoval Romanovi Stantienovi. Mal o moje služby veľký záujem. Veci nabrali rýchly spád. Vsetín však napokon urobil administratívnu chybu a nestihli všetko uzavrieť načas. Aby ste v Česku skompletizovali prestup, musíte ešte hráča doplniť na takzvanú súpisku, aby mohol nastúpiť. Kompetentné osoby na to zabudli. Všetko sa robilo na poslednú chvíľku. Síce som bol hráčom klubu, ale nemohol som za neho nastúpiť.

Napísali sme

Napísali sme S Paukovčekom sme už v novej sezóne nepočítali, hovorí otvorene Radivojevič Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Riešilo sa, čo so mnou bude ďalej. Trénoval som a čakal ako sa situácia vyvinie. Mám rád férovú a spravodlivú hru. Vsetín urobil chybu a musí za ňu zaplatiť.

Potom mi zavolal Branko Radivojevič, či by som mal záujem pomôcť Dukle Trenčín. Prišiel som sa pozrieť na zápas proti Slovanu. Urobil som si obraz. Vypočul som si predstavu, aké by mali byť moje úlohy, čo by odo mňa klub chcel a čo by som mohol Trenčínu ponúknuť.

Následne som si zobral pero a papier. Spísal som si všetky pozitíva a negatíva. Na záverečné rozhodnutie som sa vyspal, aby som mal čistú hlavu a premýšľal bez emócií. A tľapli sme si.

Napísali sme

Napísali sme Keď vo Fínsku ukážete, že sa vám darí, tak sa chvastáte, hovorí kouč Dukly Lehterä Čítajte

Hovoríte o predstavách Branka Radivojeviča. Čo od vás očakával?

Aby som do kabíny priniesol prirodzené líderstvo, chlapcom pomohol skúsenosťami. Aby som bol pre nich parťákom a bol tu pre mužstvo ako celok. Osobne si už nepotrebujem nič dokazovať. Chcem kabíne pomôcť a ukázať im cestu, ako sa stále zlepšovať.

Na profesionálny hokej máte netradičný vek 43 rokov. Ako sa cítite po fyzickej stránke?

Musím si zaklopať na drevo, dobre. Rok a pol som nehral hokej. Vypadol som z tradičného kolotoča. Už som sa presunul na pozíciu trénera a skauta.

Troška odbočím od otázky, aby som vysvetlil, akým štýlom fungujem. Nechcem chlapcov učiť veľké zručnosti. Chcem im ukázať, ako hrať hokej čo najfunkčnejšie, najefektívnejšie a najjednoduchšie. Aby sa mohli rýchlo zlepšovať.

Napísali sme

Napísali sme Rodič často nahrádza klub a zväz. A to nie je dobre, hovorí hokejový agent Peter Neveriš Čítajte

Keď mal náš farmársky tím Liberca v Benátkach nad Jizerou počas aktuálnej sezóny problémy s hráčmi, chlapci mi naznačovali, či si znova nechcem obliecť dres. Mal som pred sebou pracovnú stáž v Kanade, ktorej som sa chcel zúčastniť a moja kariéra sa už uberala iným smerom. Napriek tomu som sa vrátil na ľad, pretože som dosť veľký blázon na to, aby som to aspoň skúsil.

Aj toto sa v článku dočítate Aký pre hokejistu netradičný šport pomáha Radkovi Dudovi nabrať fyzickú silu? Ako vnímal, že ho zaradili rovno do prvého útoku k Mahbodovi a Berishovi? Ako sa vyrovná s tlakmi na svoju osobu? Dáva si bodové méty? Má tendenciu spoluhráčom radiť, ako zlepšiť herný prejav? Ako vníma ctižiadostivosť súčasnej generácie mladých hokejistov? Čo sa snaží mužstvu ponúknuť? Zhodil by rukavice v zápase aj dnes? Ako vníma koniec kariéry? Dôveroval slovenskej reprezentácií v boji o bronzové medaily?