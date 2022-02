Keď vo Fínsku ukážete, že sa vám darí, tak sa chvastáte, hovorí kouč Dukly Lehterä

Na Slovensko prišiel začiatkom decembra, keď po Jánovi Pardavom prebral post hlavného trénera trenčianskej Dukly. 49-ročný Tero Lehterä sa snaží dostať Dukly zo spodných priečok tabuľky.

Skutočnosti o našej lige i Dukle Trenčín ste zisťovali od trénerského kolegu Tomeka Valtonena a útočníka Tomáša Záborského. Čo ste sa dozvedeli?

Valtonen povedal, že sa mu naša liga páči. Hrajú tu skúsení hokejisti, ktorí produkujú aktívnu hru a veľa korčuľujú. Oproti fínskej najvyššej súťaži v nej pôsobia zrelší hokejisti. U nás hrá veľa mladých chlapcov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Poľské peniaze ho nezaujímajú. Chcem byť kráľom strelcov, hovorí otvorene kanonier Kadák Čítajte

S Tomášom Záborským sme sa rozprávali o slovenskom hokeji veľmi dlho. Prezradil mi určité veci o hráčoch z mužstva i zaujímavých miestach v Trenčíne, ktoré by som mal navštíviť.

Práve Záborský je odchovancom Dukly. Lanárili ste ho späť?

Nerozprávali sme sa o tom, to nie je moja práca, je to otázka peňazí. Viem, koľko zarábal vo Fínsku a na Slovensku takú sumu nezarobíte. Neviem koľko zarába v Nemecku, to je všetko na jeho rozhodnutí.

Napísali sme

Napísali sme Rodič často nahrádza klub a zväz. A to nie je dobre, hovorí hokejový agent Peter Neveriš Čítajte

Môžem sa ho spýtať, či chce prísť a ak povie, že áno, tak potom sa porozprávam s Brankom Radivojevičom a so Záborského agentom a našim generálny manažérom. Generálny manažér má svoje povinnosti, ja mám svoje povinnosti. V konečnom dôsledku, ja nie som ten, čo do tímu prináša peniaze, ani ich nemíňa.

Aj toto sa v článku dočítate Aké rozdiely vníma tréner Tero Lehterä medzi fínskou a slovenskou mentalitou? Čo potreboval zmeniť po príchode do Trenčína? Ako je to v otázke lídra kabíny? Ako vníma Samsona Mahboda? Ako vníma situáciu na trhu s prípadnými posilami? Ako tipuje výsledok olympijského hokejového turnaja medzi Slovenskom a Fínskom?

Keď ste prichádzali do Trenčína, vyjadrili ste sa, že poznáte slovenskú mentalitu. Aká je?