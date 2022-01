Na husle mala veľké dlane. Dnes je Ivana Horná historickou majsterkou sveta

Od hudby prešla k ťažkým činkám. Soblahovčanka je najlepšou silovou trojbojárkou v histórii Slovenska.

Ženy v trojboji na Slovensku nie je bežná kombinácia. Ako ste sa k nemu dostali?

Je pravda, že u nás sa s týmto športom veľa žien nespája. V zahraničí je to iné. Myslím si, že na Slovensku je to spojené s výchovou. Žena má byť tá jemná, starať sa o deti... Jednou z mála žien v histórii Slovenska, ktorá dosiahla vďaka drine a činkám obrovské úspechy, bola napríklad kulturistka Zuzana Kořínková.

So silovým trojbojom som začala z vlastnej vôle. Otec sa takmer celý život venuje športu. Počas vysokej školy sa popri vzpieraniu dostal aj k silovému trojboju.

Pre tých, ktorí nepoznajú tento šport, silový trojboj pozostáva z troch disciplín: z drepu s činkou, tlaku na lavičke a mŕtveho ťahu.

Na rozdiel od sestry ma doma k športu neviedli. Najskôr som hrala na husle. Keď som mala trinásť rokov prešla som na kontrabas, pretože na husle som už mala príliš veľké dlane. Všetci si mysleli, že pôjdem umeleckou cestou. Aj som zvažovala štúdium na konzervatóriu, ale rodičia s týmto nápadom neboli stotožnení.

Popri štúdiu na vysokej škole som sa rozhodla začať športovať. Myslela som si, že som už na vzpieranie stará, tak som vyskúšala najprv silový trojboj a začala sa pripravovať na prvú súťaž. Na podnet sestry Lenky som aj napriek vyššiemu veku začala aj so vzpieraním.

Kto je Ivana Horná? Je dlhodobo najúspešnejšou slovenskou reprezentantkou v silovom trojboji a členkou Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, a tiež dlhoročnou reprezentantkou vo vzpieraní. Počas svojej medzinárodnej súťažnej kariéry od roku 2015 sa umiestňuje na popredných priečkach na medzinárodných súťažiach. V roku 2017 sa stala historicky prvým seniorským majstrom sveta v silovom trojboji v ére samostatnej Slovenskej republiky. Okrem toho bola raz vicemajsterkou sveta, raz obsadila tretie miesto na majstrovstvách sveta, bola trikrát majsterkou Európy, trikrát vicemajsterkou Európy a raz získala tretie miesto na ME v silovom trojboji.V roku 2021, po takmer dvojročnej súťažnej prestávke bez súťaží spôsobenej pandémiou Covid-19, sa Ivana Horná zúčastnila piatich významných medzinárodných súťaží (dvoch majstrovstiev Európy v silovom trojboji a dvoch majstrovstiev sveta – v klasickom silovom trojboji a v podpornom vybavení, a tiež majstrovstvách Európy vo vzpieraní). V tom roku vytvorila 20 slovenských rekordov, vytvorila historicky najvyšší výkon v klasickom silovom trojboji žien 505 kg v klasickom trojboji (180 kg na drepe, 105 kg na tlaku na lavičke a 220 kg v mŕtvom ťahu) a historicky najvyšší výkon v podpornom vybavení 572,5 kg (210 kg na drepe, 135 kg na tlaku na lavičke a 227,5 kg v mŕtvom ťahu).

A váš nástup na scénu bol priam raketový. Súhlasíte?

Moja prvá súťaž, ktorej som sa zúčastnila, bola v roku 2013 a skončila výborným umiestnením. Boli to majstrovstvá Českej republiky, kde som skončila druhá, aj to iba pre to, že som bola ťažšia ako konkurentka.

