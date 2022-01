Biliardista Jakub Pavlíček dosahuje skvelé výsledky s unikátnym tágom

Novomešťan Jakub Pavlíček (17) dokáže s biliardovým tágom hotové zázraky. Veľmi rýchlo sa predral do slovenskej biliardovej špičky a nosí trofeje z turnajov doma i v zahraničí.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Po bronzovej priečke z majstrovstiev Slovenska juniorov 2021, striebre z Junior Cupu 2020 v Trenčíne i úspechoch na medzinárodnom turnaji Best of the east v Prahe v roku 2019 má stále vyššie ambície. V jeho aktuálnych plánoch je túžba po titule slovenského šampióna i účasti na majstrovstvách Európy.

Bronz z majstrovstiev Slovenska

Biliard nie sú len biliardové gule rozstrieľané pevným dreveným tágom na zelenom súkne mohutného a ťažkého stola. Je to predovšetkým tréningová drina, tvrdý dril, túžba po víťazstve, šikovnosť, technika, sila a odhad úderov a „biliardová inteligencia“.

Ani jedna z týchto vlastností tretiakovi z novomestského gymnázia Jakubovi Pavlíčkovi nechýba. Aj preto si pred pár dňami priniesol bronzovú medailu zo slovenského šampionátu 2021 v biliarde, ktorý sa uskutočnil v Trenčíne.

„V mojej kategórii nastúpilo pätnásť hráčov biliardu. Titul majstra Slovenska juniorov získal napokon Michal Frank z Prešova, ktorý je nateraz slovenskou juniorskou biliardovou jednotkou. Druhý bol Márk Szabo a ja som sa tešil z bronzovej medaily,“ začal rozprávanie talentovaný biliardista Jakub Pavlíček.

Vďaka jeho športovým schopnostiam sa tak aj Nové Mesto nad Váhom zaradilo definitívne na biliardovú mapu Slovenska, v ktorej dodnes dominovali najmä hráči z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Prešova, Ružomberka či z Galanty.