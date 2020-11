Dukla zvíťazila, dva góly navrátilca Aldersona

V súboji tímov z dna tabuľky sa z troch bodov tešili Trenčania.

22. nov 2020 o 19:22 TASR

Trenčín – Lipt. Mikuláš 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Trenčania na zápas nastúpili s viacerými zámorskými posilami a proti Liptákom nezačali dobre. V 4. minúte prepadli v strednom pásme. Štrauch poslal puk pred bránkovisko, kde ho šikovne tečoval do siete Oško. Mierna aktivita bola na domácich hokejkách a vojakom sa vyrovnať podarilo v závere úvodnej časti. Navrátilec do dresu Dukly Alderson sa pretlačil cez Mezovského a prekonal ležiaceho brankára Kozla.

V úvode druhej časti hry udávali tempo zápasu Trenčania a podarilo sa im aj zvrátiť stav stretnutia. V 27. minúte počas presilovej hry nabil Ackered Aldersonovi a kanadský útočník strelou z voleja pridal druhý gól svojho tímu. Hostia následne odpadli. V 29. minúte sa presadila bratská dvojica Shoreovcov. Tí sa najskôr dostali do úniku, dvakrát si vymenili puk a Nick zakončil prakticky do prázdnej bránky. Silné minúty zverencov trénera Pardavého podčiarkol prvý útoku. V 32. minúte po strele Sládoka gólman puk vyrazil a z ťažkého uhla ho do siete poslal Okuliar. V závere druhej tretine mali Liptáci šancu dostať sa späť do zápasu, no Surového strela sa iba obtrela o žŕdku.

V záverečnej tretine Trenčania kontrolovali priebeh zápasu. V 54. minúte sa presadil aj druhý z bratského tandemu Shoreovcov – Drew, ktorý ťažil z nevydarenej strely Aldersona.

Góly: 19. Alderson (Sládok), 27. Alderson (Ackered, N.Shore), 29. N.Shore (D.Shore), 32. Okuliar (Sládok, D.Shore), D. Shore (Alderson, Ackered) – 4. Oško (Štrauch, Huna)

vylúčení na 2 min: 6:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Rozhodovali: Baluška, Valach – Durmis, Šoltés, hralo sa bez divákov

TRENČÍN: Valent – Lemcke, Ackered, T.Bokroš, Stacha, Rajnoha, E.Švec, Sládok – Alderson, Kettunen, Bezúch – Chromiak, Valach, Hecl – D. Shore, N.Shore, Okuliar – Kukuča, J.Švec, Krajč – Ferényi

LIPT. MIKULÁŠ: Kozel – Kurali, Rusina, Petran, Pavúk, M.Bača, Mezovský, Parobek, S.Droppa – Rud.Huna, Oško, Štrauch – Michalík, Toma, Hamráček – M.Surový, Uhrík, Králik – Kalousek, M.Matoušek, Haluška