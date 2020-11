Dukla aj druhý zápas po korone prehrala

Trenčín podľahol Miškovcu trojgólovým rozdielom.

14. nov 2020 o 8:28 TASR

HK Dukla Trenčín - DVTK Miškovec 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Už v prvej minúte sa dostal do šance Chromiak, no faulom ho zastavil D. Kiss a tak si Trenčania zahrali hneď v úvode presilovku. Nevyužili ju a rovnako dopadla aj následná početná výhoda hostí. Tých to však mrzieť nemuselo, v 7. minúte totiž krátko po sebe faulovali J. Švec a Starosta a presilovku o dvoch hráčov využil Egle - 0:1. I ďalej sa pokračovalo v nerovnovážnej hre, v 9. minúte mal gól na hokejke Hecl, no Miškovec zvládol aj ďalšie oslabenie. Hostia mohli ísť do dvojgólového vedenia v 11. minúte, no Vas ani na dvakrát neprekonal Kristína. V ďalších minútach mali lepšie šance i ďalšie dve presilovky Trenčania, gólu sa ale nedočkali. Naopak, hráči Miškovca boli v koncovke oveľa presnejší a v 27. minúte viedli už 3:0. Najprv sa presnou strelou spomedzi kruhov presadil Galanisz a krátko po ňom ostal sám pred bránkou Osterberg, ktorý našiel miesto pri Kristínovej žŕdke. Domáci tréner zareagoval striedaním brankárov a Valent mal hneď plné ruky práce, keď sa pred ním ocitol Vas. Svojich zverencov podržal a tí sa mu v 29. minúte odmenili gólom na 1:3. Z dorážky sa presadil Krajč.

Trenčania v ďalších minútach pridali na obrátkach a súpera dostali pod tlak, zahrali si ďalšie dve presilovky, no opäť bez gólovej bodky. V závere znovu darovali súperom presilovku o dvoch hráčov a tí ju potrestali. Na 4:1 zvýšil Egle. Hostia odštartovali tretiu tretinu v dohrávanej početnej výhode a po kombinácii Vasa s Flickom viedli už o štyri góly. Chvíľu na to spálil veľkú možnosť Hecl a v 47. minúte zastavil prečíslenie dvoch na jedného až faul. Následnú presilovku Dukly zužitkoval J. Švec. Pri hre 5 proti 3 mohol zdramatizovať zápas Väyrynen, ale jeho strela skončila len na žŕdke. V 54. minúte sa to podarilo Heclovi, ktorý znížil na 3:5, no o dve neskôr stanovil konečné skóre Osterberg.

Góly: 29. Krajč (Ferenyi, Ďurina), 48. J. Švec (Bezúch, Starosta), 54. Hecl (Chromiak, Ackered) - 8. Egle, 25. Galanisz (Magosi, Rauhauser), 27. Osterberg (Egle, Szirányi), 39. Egle (Magosi), 41. Flick (Egle, Vas), 56. Osterberg (Szirányi, Rokaly). Rozhodovali: Korba, Snášel - Janiga, Bogdaň, vylúčení: 8:12 na 2 min, navyše Wehrs 10+DKZ za napadnutie rozhodcu, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HK Dukla Trenčín: Kristín (27. Valent) – Rajnoha, Starosta, Bokroš, Ackered, Mesikämmen, E. Švec, Stacha – Väyrynen, Kettunen, Bezúch – Chromiak, Valach, Hecl – Kukuča, J. Švec, Hlinka – Ďurina, Ferényi, Krajč – Maniaček

DVTK Miškovec: B. Kiss – Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Wolff, Rauhauser, Láda, Vojtkó – Egle, J. Vas, Flick – Magosi, Galanisz, Csányi – Jordan, Osterberg, Rokaly – Révész, Miskolczi, Ritó - Lövei