Debakel Trenčína, v Zlatých Moravciach dostal "päťku"

Potupnú prehru 0:5 zaznamenali zverenci trénera Stijna Vrevena na ihrisku ViOnu.

7. nov 2020 o 19:22 TASR

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 5:0 (2:0)

Góly: 22., 62., 83. Balaj (druhý z 11 m), 25. Kovaľ, 53. Hrnčár. Rozhodovali: Glova - Pozor, Kováč, ŽK: Chovan - Kapuadi, Križan, Rogulič

ViOn: Chovan – Orávik, Tóth, Menich, Čonka (33. Haspra) – Čögley, Grozdanovski – Hrnčár (84. Vujič), Kyziridis (84. Šmatlák), Kovaľ (79. MiháliK) – Balaj (84. Tkáč)

Trenčín: Šemrinec – Ligeon (66. Slávik), Križan, Šulek, Kapuadi – Roguljič, El Mahdioui, Čatakovič (66. Gajdoš) – Ghali (46. Ikoba), Kadák, Tučný

Od úvodu obe mužstvá mysleli viac na ofenzívu. Už v 5. minúte prišla pekná akcia ViOn-u s koncovkou Čögleya, Šemrinec sa však prekvapiť nenechal. Na opačnej strane v 12. minúte Ligeon z uhla poslal loptu do autu. Do vedenia išli domáci v 22. minúte, Grozdanovski parádnou prihrávkou našiel Balaja a domáci kanonier otvoril gólový účet stretnutia. Už o tri minúty sa skóre opäť menilo. Agilný Hrnčár poslal z pravej strany prudký center do malého vápna, kde vletel medzi stopérov Kovaľ, ktorý ukážkovo zavesil pod brvno. Po polhodine hry skúšal šťastie Hrnčár, s jeho strelou z hranice 16-ky si Šemrinec poradil. V 43. minúte mohlo byť 3:0, avšak Balajovu hlavičku Šemrinec vytesnil na rohový kop.

Po zmene strán sa Trenčania snažili vrátiť do stretnutia, ale ich profesorská hra k úspechu neviedla. Naopak, boli to domáci, ktorí neustále hrozili. V 49. minúte predviedol Hrnčár veľké sólo, ktoré zakončil krížnou strelou tesne vedľa pravej žrde. 53. minúta priniesla štandardnú situáciu, Čögley priťukol Orávikovi, ten prízemnou prihrávkou našiel Hrnčára, ktorý zvýšil na 3:0. V 61. minúte Kapuadi fauloval Balaja a domáci mali výhodu pokutového kopu. Loptu si na biely bod postavil sám Balaj a s prehľadom zvýšil na 4:0. V 83. minúte skompletizoval hetrik Balaj, ktorý strelou z prvej poslal do siete Hasprov center z pravej strany. V 86. minúte sa mohol do streleckej listiny zapísať striedajúci Šmatlák, jeho strela skončila na ľavej žrdi. ViOn dosiahol historicky najvyššie domáce víťazstvo v lige.