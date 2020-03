Láska v čase korony. Svadbu mali len so svedkami a vo veselých rúškach

Mladomanželia však museli preložiť svadobnú oslavu. Namiesto marca bude v októbri. Svoje áno si však stihli povedať.

25. mar 2020 o 11:20 Erik Stopka

TRENČÍN. Zákaz hromadných akcií na Slovensku sa dotkol aj svadieb. Kým niektorí budúci mladomanželia ich úplne rušia, iní s tým vyčkávajú. Do tretej skupiny párov patria tie, ktoré sobáš neodložili a svoje áno si povedali aj napriek obmedzeniam.

Uplynulý piatok tak spravili aj Katarína a Ivan Opatovskí. Vzali sa na trenčianskom mestskom úrade v rúškach, len so svedkami.

Ako tvrdia, všetko si vynahradia s desiatkami hostí na preloženej svadobnej hostine. Tá, ako dúfajú, bude už bez rúšok.

Oslavu preložili na október

Mladomanželia plánovali svoj veľký deň asi rok. Príprave, dohadovaniu termínov a pozývaniu hostí venovali niekoľko mesiacov. Kvôli okolnostiam uplynulých týždňov však stáli pred rozhodnutím, či a za akých podmienok sa zosobášiť.

„Pôvodný plán bol taký, že sa zosobášime v piatok 20. marca o 16.00 na terase hotela, či v lese na Brezine. Páčil sa nám tento deň, keďže to bol prvý jarný deň. Je pravda, že sme chceli mať klasickú svadbu, ale keďže prišiel koronavírus, museli sme sa rozhodnúť. A my sme sa rozhodli prispôsobiť sa,“ hovorí Katarína Opatovská.

Termín presúvať nechceli, manželský pár to odôvodňuje aj plánovaným sťahovaním a zmene občianskych preukazov s novou adresou. Preložiť svadobnú oslavu však museli, voľný termín sa im podarilo nájsť v októbri.

„Spravíme ju s rodinou a kamarátmi, samozrejme, pokiaľ nám to umožní situácia,“ dúfa Katarína s tým, že pokiaľ by sa oslava v náhradnom termíne neuskutočnila, prídu o už uhradené zálohy, čo im spôsobí finančnú stratu.

Na sebe mali veselé rúška

Samotný obrad v Sobášnej sieni na Mestskom úrade v Trenčíne bol podľa Ivana Opatovského rýchly a stručný.

„Všetci sme mali na sebe rúška a bolo to podľa predpisov. Povedali sme si však to najdôležitejšie – naše spoločné áno,“ pousmial sa. Svadba to bolo netradičná nielen v počte zúčastnených, ale aj v samotnom odetí mladomanželov a svedkov. Tí mali na sebe vzhľadom na aktuálnu situáciu len čiernu farbu.

Ich zjav však rozveselili rúška s motívom lesných zvierat. „Keďže sme sa mali brať v lese, tak rúškami, ktoré som šila tesne pred svadbou som chcela aspoň evokovať to prostredie. Koronavírus nás navyše ovplyvnil aj v tom, že sa na Slovensko z Anglicka nedostala moja svedkyňa, preto som musela osloviť inú,“ zasmiala sa Katarína.

Ako tvrdí, aj navzdory vážnej situácii si svoj veľký deň spolu so svedkami veľmi užili. Za negatívum svadobného dňa považujú neúčasť svojich rodičov na obrade.

„Brali sme to tak, že je to život a už s tým nič nespravíme, brala som s nadhľadom, i keď mnohé moje kamarátky plakali viac ako ja,“ povedala. Párom, ktoré si ale naplánovali dokonalú svadbu bez rúšok a obmedzení ju odporúča presunúť.

Polnočný tanec s nevestou nebol

Svadobný deň manželov Opatovských bol oproti bežným svadbám aj neporovnateľne tichší. Keďže absentovala oslava, chýbala aj hlučná hudba a tanec.

„Večer sme si spravili romantiku. Naliali sme si do pohárov s dátumom svadby šampanské, dcéru dali spať a pozreli sme si film. Veľmi sme netancovali, povedali sme si, že to necháme až na októbrovú oslavu,“ povedala Katarína.

V blízkej dobe nie je na pláne ani svadobná cesta.

„Medové týždne sme mali na novom byte, kde pomaly skladáme nábytok,“ zasmial sa Ivan. Pekné spoločné dni sa však podľa Kataríny vynahradia po upokojení situácie na ich obľúbenom Liptove.