VII. LIGA: Parádny obrat Nemšovej, D. Súča v kŕči, Očkov začal strieľať góly neskoro, Kubica hrdinom Brestovca

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VII. ligy.

Brestovec – Zamarovce 3:2 (1:1)

Ujala sa hneď úvodná akcia zápasu, keď Pecha v 2. min vysunul Valsu, ktorý prihral Némethymu a ten po zasekávačke otvoril skóre. V 20. min unikol po krídle Dominik Drienka. Centrom našiel v šestnástke Losonszkého a ten vyrovnal. V 34. min sa po rohu hostí dostal do brejku Pecha, no jeho strela mierila iba do rúk brankára Drienku. V druhom polčase získali hneď po rozohratí lopty Brestovčania loptu a Valsa prestrelil Drienku – 2:1. Už o dve minúty zakončil v dobrej pozícií Némethy. Drienka loptu vyrazil pred Pechu, no toho na kolenách Drienka na bránkovej čiare zázračne vychytal.

