V Trenčianskom samosprávnom kraji zvíťazil Smer-SD, druhé skončilo Progresívne Slovensko

V kraji hlasovalo 338.924 voličov.

TRENČÍN. Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) vyhrala voľby do Národnej rady (NR) SR strana Smer-SD. Podľa výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, získala v TSK 29,47 percenta hlasov.

Druhým najsilnejším subjektom v TSK je Progresívne Slovensko so ziskom 16,63 percenta, na treťom mieste skončil Hlas-SD so 16,40 percenta hlasov. Do NR SR by sa dostali aj SNS so 7,28 percenta, SaS s 5,63 percenta, Republika s 5,45 a KDH s 5,44 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa nedostali OĽANO a priatelia so ziskom 5,93 percenta, Demokrati s 2,84 percenta, Sme rodina s 2,22 percenta hlasov a Kotlebovci ĽSNS s 1,06 percenta hlasov. Ostatné politické strany získali menej ako jedno percento hlasov.

V TSK bolo v zoznamoch zapísaných spolu 467.471 voličov v 646 okrskoch. Na hlasovaní sa zúčastnilo 338.924 voličov. Volebná účasť v TSK dosiahla 72,50 percenta. Najvyššia volebná účasť bola v obvode Považská Bystrica (74,35 percenta), najnižšia v obvode Prievidza (70,21 percenta).