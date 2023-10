Konsolidáciu verejných financií bude politicky rozumné spustiť čo najskôr, tvrdí politológ

Je možné, že Smer sa znova naladí na proeurópsky a proatlantický kurz.

Šéfredaktor - MY Trenčín, My Pov. Bystrica, MY Prievidza, MY Trnava, MY Záhorie

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

SMER-SD má šikovné regionálne štruktúry, čo sa dalo efektívne využiť aj v kampani, Progresívne Slovensku v tomto smere ťahalo za kratší koniec. Ako ešte stále nová strana nemá silné štruktúry v regiónoch, či veľa starostov a poslancov v obciach, myslí si politológ Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Struhár . V rozhovore hodnotí výsledky volieb, zároveň analyzuje aj predvolebnú stratégiu Smeru, ktorý získal okrem iného aj tým, že nemusel ako vládnuca strana riešiť pandémiu ochorenia Covid-19 či vlnu extrémneho zdražovania.

Ako vnímate výsledky volieb? Stojíme pred vznikom koalície pozostávajúcej zo Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS?

Z môjho pohľadu je to najpravdepodobnejší variant. Predseda Smeru-SD Róbert Fico pravdepodobne získa poverenie prezidentky zostaviť vládu. Takú príležitosť nepustí z ruky. Do kampane investovali príliš veľa zdrojov, boli najaktívnejšou stranou, svojou skúsenosťou podľa môjho názoru zvládnu aj tento krok. Zvyšné strany majú určite bližšie k SMERu ako k iným stranám. Ak prekonajú isté osobné animozity, vládu vyskladajú, hoci s krehkou väčšinou. Rozhodne Hlas-SD, ale mám taký pocit, že pre štruktúry aj voličstvo Hlasu vláda so Smerom problém nie je, naopak. Samozrejme, sú tu aj iné alternatívy, ale táto sa mi javí ako najviac pravdepodobná.

Strana Smer-SD vyhrala vo viac ako troch štvrtinách okresov, vrátane všetkých okresov Trenčianskeho kraja. Prekvapil politológov takýto výsledok?

Ani nie. Smer-SD nevyhral voľby tesným výsledkom, čo predpokladá širšiu podporu voličstva. Zároveň, jeho voličstvo je síce najviac zastúpené v menších mestách a obciach, ale zároveň si istú podporu drží aj v tých väčších. A čo je dôležité, aj šikovnosťou svojich regionálnych štruktúr má SMER-SD stabilnú podporu v regiónoch, čo sa dalo efektívne využiť aj v kampani. Naopak, tu vidieť slabinu Progresívneho Slovenska, ktoré napríklad veľmi nezaujalo voličov v Prešovskom kraji. Môže to súvisieť aj s tým, že je to ešte nová strana, nemá silné regionálne štruktúry a veľa starostov či poslancov v obciach. Možno nepresvedčila bežných ľudí, že dokáže riešiť ich sociálne problémy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pellegrini je nádejou, že Slovensko zostane proeurópske, hovorí Richard Rybníček Čítajte

Čím si je možné vysvetliť, že sa Fico na rozdiel od Mečiara dokázal z politického a preferenčného pádu takmer na dno pozviechať a dostať sa späť?

Ja by som to rozdelil na dve úrovne. Jednou je stratégia strany SMER-SD a jej vrcholných predstaviteľov. Tí si nielen kampaň, ale posledné roky poctivo odpracovali. Pravidelné tlačovky, organizácia protestov, návštevy médií, od mainstreamových až po alternatívne. Strana často nemala zábrany ani v tom, že by sa vymedzila voči krajným politickým stranám, čo v konečnom dôsledku pravdepodobne potopilo Republiku.