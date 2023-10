Pellegrini je nádejou, že Slovensko zostane proeurópske, hovorí Richard Rybníček

Prezident ÚMS o očakávaniach i obavách z novej vlády.

Dlhoročný primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček verí, že nová vláda Slovensko neodkloní od proeurópskeho smerovania. Súčasne dúfa, že sa krajina nevráti späť do obdobia, kedy sa ľudia rozdeľovali podľa toho, či je niekto 'náš' alebo nie. Viac povedal v povolebnom rozhovore.

Ako nazeráte na výsledky volieb?

Som trochu prekvapený z toho, že Slovensko sa rozhodlo pre vládu pevnej ruky. Že sme národ, kde asi dominuje nostalgia za komunizmom a totalitou a tým, že niekto rozhoduje o tom, ako máme žiť, čo máme robiť a čo si máme myslieť, že je najlepšie. Najsmutnejšie zistenie volieb pre mňa je, že si asi ľudia veľmi nevážia slobodu.

Počas volebnej soboty ste vyjadrili obavu, že sa zo Slovenska stane totalitný a autoritatívny štát. Pretrváva táto obava aj po tom, čo sú mimo parlamentu Kotlebovci-ĽS NS alebo Republika?

Súčasný volebný systém je podľa môjho názoru zlý, pretože umožňuje dostať do politiky v podstate kohokoľvek. Príkladom toho je SNS, kde len jediný jej člen – Andrej Danko sa dostal do parlamentu a z ostatných budúcich poslancov je tam napríklad jedna osoba za Vlasť, ďalší sú bývalí členovia ĽS-NS, ďalej z Národnej koalície a zastúpenie tam má aj dezinfo scéna. Sú to ľudia, ktorí sú možno ešte radikálnejší, ako boli ľudia z Republiky. Nie je to teda celkom tak, že ľudia tohto názorového spektra by boli mimo parlamentu. Oni tam sú, a sú tam cez stranu SNS.

Platí teda obava z autoritatívneho a totalitného štátu aj pri predpokladanej koaličnej skladbe Smeru, Hlasu a SNS?

No, áno, aj keď je tam jedna vec, ktorá by mohla byť istou brzdou týchto obáv a tou je Peter Pellegrini a Hlas-SD. Tí majú najlepšie rozpracovaný program regiónov a najlepšie sa venovali reforme verejnej správy. Uvidíme preto, do akej miery bude ochotný Pellegrini tolerovať veľmi tvrdé požiadavky Smeru a SNS. Spolieham sa teda na to, že strana Petra Pellegriniho bude tomu čeliť. Zároveň, na Slovensku existuje veľa ekonomicky silných firiem naviazaných na západnú Európu a verím, že nová vláda si nebude môcť dovoliť oslabovať ekonomickú pozíciu týchto firiem. Aj to môže byť brzda, aby to tu nezašlo príliš ďaleko.

Dôležitou témou je podpora a rozvoj regiónov, ktoré dlhé roky počúvajú o reforme verejnej správy. Mnohé sú finančne veľmi podhodnotené, no strany sľubovali podporu. Predpokladáte, že s novou vládou dôjde k zmene?

Bol by som milo prekvapený. Na základe mojich skúsenosti som ale presvedčený, že to bolo zasa len divadielko v zmysle – sľúbime všetko, čo sa dá. Domnievam sa, že realita sa ukáže v čase, keď budú obsadzované posty ministerstiev. Dôležité bude, ako bude vyzerať programové vyhlásenie vlády, či príde k reforme verejnej správy a či bude reforma financovania premiérskou témou. Ak nie, zmeny sa neuskutočnia.

V posledných rokoch nastal v Trenčíne pokrok v rámci komunikácie so štátom v rámci dôležitých tém ako je rekonštrukcia starého cestného mosta alebo preložka cesty I/61. Ako vidíte pokračovanie rozpracovaných projektov skrz novú vládu?