Dnešné voľby sú dôležité z pohľadu budúceho charakteru štátu, povedal prezident ÚMS

Rozhoduje sa o tom, či zachováme demokraciu a slobodu, vyhlásil Rybníček.

TRENČÍN. Dnešné voľby sú o charaktere štátu a o jeho zahraničnopolitickom smerovaní. Pre agentúru SITA to krátko po svojom dnešnom volebnom akte povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček, ktorý je zároveň prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS).

"Rozhoduje sa o tom, či zachováme demokraciu a slobodu, alebo Slovensko bude autoritatívny a totalitný štát," vyhlásil Rybníček.

Ten volil v jednom z troch volebných okrskov v Základnej škole Bezručova a svoj výber už vopred na sociálnej sieti avizoval. Volil stranu, ktorá musí o prienik do parlamentu výrazne zabojovať a reálne hrozí prepadnutie jeho hlasu.

"Som na to pripravený, veď aj v posledných voľbách mi prepadol hlas. Ja som volebné programy čítal, pri výbere som sa riadil vnútornými hodnotami a naozaj som rád, keďspolupracujú konzervatívci s liberálmi," poznamenal Rybníček.



ÚMS pred voľbami hodnotila programy jednotlivých kandidujúcich strán. "Na jednej strane sa všetky politické strany vzácne zhodli v tom, že chcú eurofondy posunúť bližšie k regiónom. Na druhej strane po prečítaní volebných programov musím úprimne priznať, že nie všetkým verím, že dokončia decentralizáciu verejnej správy," uviedol prezident ÚMS.



Rybníček sa vyjadril aj k termínu volieb, keďže po rokoch 1994, 1998 a 2002 sa voľby opäť raz uskutočnili v septembrovom termíne. "Ak by sme žili v stabilnom a predvídateľnom štáte, tak je v podstate jedno, kedy sa konajú voľby. V dnešnej ťažkej situácii a pri polarizovanej spoločnosti je však mať voľby v septembri veľmi nebezpečné hlavne pre prijímanie rozpočtu. Všetko nasvedčuje tomu, že Slovensko pôjde do rozpočtového provizória, čo ovplyvní aj život samospráv," dodal trenčiansky primátor.