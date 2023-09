V dubnickej väznici sa chystá voliť 115 odsúdených

Pred štyrmi rokmi volilo v ústave viac ako 16 percent odsúdených.

DUBNICA NAD VÁHOM. Takmer každý piaty odsúdený, ktorý si odpykáva trest v Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Dubnici nad Váhom, má pre dnešné parlamentné voľby vybavený hlasovací preukaz. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"V dubnickom ústave na výkon trestu odňatia slobody sa momentálne nachádza 572 odsúdených, ide výhradne o mužov," priblížila aktuálny stav v ústave Kacvinská. Zo spomínaného počtu odsúdených má prekážku voliť 71 cudzincov.

"Riaditeľ ústavu k dátumu volieb neudelil mimoriadne voľno na opustenie ústavu ani nepovolil opustenie ústavu žiadnemu odsúdenému, čo znamená, že nikto z odsúdených v ústave nemôže ísť voliť domov. Ústavu zároveň nie je vopred známe, koľkí zo 115 odsúdených, ktorí majú hlasovací preukaz, využijú právo voliť," uviedla hovorkyňa ZVJS.



Priestor odovzdať svoj hlas majú odsúdení od 9:00, keď sa do väznice dostavili členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. Dubnický ÚVTOS je zaradený do posledného z devätnástich volebných okrskov vytvorených v rámci mesta, kam patria aj obyvatelia Lieskovskej, Prejtskej a Družstevnej ulice a mestskej časti Prejta.



Ak by svoje právo využili všetci odsúdení disponujúci hlasovacími preukazmi, bola by volebná účasť dubnických väzňov vyššia ako pred štyrmi rokmi, keď v parlamentných voľbách v ústave volilo 16,2 percenta odsúdených. Dubnická volebná účasť v roku 2020 bola pritom najvyššia zo všetkých slovenských väzníc.



Podľa aktuálnych údajov ZVJS sa k 28. septembru 2023 v slovenských ústavoch nachádzalo celkom 1 467 obvinených a 8 518 odsúdených. Vo výkone väzby sa k tomuto dátumu nachádzalo 26 obvinených mladistvých a vo výkone trestu 31 odsúdených mladistvých a 483 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo. Záujem o hlasovanie prejavilo 1 737 väznených osôb.