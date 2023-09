Zuzana Plevíková - poslankyňa do NR SR

Zuzana Plevíková sa uchádza o kandidatúru za stranu SMER - SSD, ktorej členkou je viac, než 11 rokov. Ponuku vníma ako uznanie a ocenenie za výsledky, ktoré v uplynulých rokov dosiahla.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca NRSR?

Ako každý mladý človek, aj ja som mala túžbu zmeniť svet. No zároveň som realistka a chcela som vždy zostať žiť na Slovensku. Preto som sa začala aktívne angažovať vo veciach verejných. Postupne som sa presadzovala, začínajúc ako obecná poslankyňa, cez členku občianskych združení až som sa stala podpredsedníčkou Mladých sociálnych demokratov. Pre mňa je veľkým povzbudením, že moju prácu a aktivity si všimli aj v strane Smer-SSD, v ktorej som členkou viac ako 11 rokov, a dostala som ponuku kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. To vnímam ako uznanie a ocenenie za to, čo som dosiahla ja a mnoho mojich kolegýň a kolegov, spolupracovníčok a spolupracovníkov a že môžem byť ich hlasom aj v parlamente.

Ktoré body volebného programu strany považujete za kľúčové?

Považujem všetky body programu strany SMER-SSD za kľúčové, od otázok zahraničnej politiky až po sociálne záležitosti. Naším primárnym cieľom je zastavenie prepadávaniu občanov do chudoby a návrat dôstojnosti do života pre ľudí s nízkym príjmom, odstraňovaním sociálnych nerovností. Zavedenie 13. dôchodku pre dôchodcov, podporovať mladé rodiny, stabilizovať situáciu v zdravotníctve, bonifikovať úrokové sadzby.

Volebný program politických strán by mal byť založený na skutočných a dosiahnuteľných cieľoch, ktorý skutočne pomôže občanom na Slovensku. Za posledné roky sme v každej oblasti nevideli riešenia ale len hádky koaličných strán. My naopak ponúkame a ponúkali sme riešenia, aj ako opozičná strana a tak je postavený aj náš volebný program.

V ktorých oblastiach by mali dostať mestá a obce nový impulz?

S pánom podpredsedom NR SR Jurajom Blanárom, sme navštívili mnoho obcí a miest, kde sme diskutovali so starostami a primátormi. Samosprávy potrebujú pocit partnerstva a pomocnú ruku zo strany štátu, pretože iba prostredníctvom spolupráce môže Slovensko dosiahnuť úspech. Predvídateľnosť a stabilita sú pre ne najdôležitejšie a počas takmer štyroch rokov tieto aspekty chýbali. Je až urážlivé ako reagoval expremiér Igor Matovič, ktorý samosprávam odkázal, že ak budú menej kradnúť, tak budú mať viac peňazí.

Obce a mestá musia čeliť problémom, ako sú obmedzené finančné prostriedky, najmä v súvislosti s "atómovkami," ktoré na ne uvalila rozpadnutá vládna koalícia. Problémom sú eurofondy a musí sa zjednodušiť ich čerpanie. Je veľmi komplikované verejné obstarávanie, zbytočná byrokracia pri grantoch a tiež je problém územné plánovanie. Ani Slovenský pozemkový fond vôbec nepomáha obciam. A aj preto sa nemôžu rozvíjať, pretože oni potrebujú budovať infraštruktúru. Štátne inštitúcie nanešťastie fungujú rovnako, ako hegero-matovičové vlády. Neprofesionálne a bez záujmu o veci verejné.

Čo je z pohľadu najbližších rokov podľa Vás "TOP" prioritou?

Tých „TOP“ priorít je naozaj aktuálne veľmi veľa. Po tomto skôr nevládnutí. Je potrebné pomôcť občanom so zdražovaním. Treba zaviesť opatrenia proti zvyšovaniu cien potravín, energií a zabezpečiť, aby občania mali prístup k cenovo dostupným potravinám a nemuseli sa rozhodovať, či zaplatia skôr nákup alebo faktúru za energie. Je nevyhnutné zastaviť ďalšie prepadávanie životnej úrovne občanov SR v porovnaní s priemernou životnou úrovňou v Európskej únii, kde sme sa ocitli na chvoste. Sme jednou z najchudobnejších krajín v EÚ!

Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti, ktoré si podľa Vás vyžadujú nutný zásah kompetentných.

Treba akútne riešiť infláciu, nelegálnu migráciu a kontrolu hraníc, vysoké splátky hypotekárnych úverov.

Akou formou by ste chceli presadiť ich riešenie?

V prvom prípade v boji proti zdražovaniu by mali byť zavedené kompenzácie. S tým musíme rátať. Inflácia je stále dvojciferná.

Ďalej je potrebné posilniť kontrolu na hraniciach, aby sme predišli nelegálnej migrácii. Cieľom je zabezpečiť bezpečnosť našich hraníc. Je nemysliteľné, že počas COVIDU dokázala vtedajšia vláda zalarmovať kontrolu na úrovni okresov a teraz sa vyhovára, že nedokáže ustriehnuť hranice, lebo je málo personálu policajtov a vojakov.

A s ohľadom na vysoké splátky hypotekárnych úverov by sme zaviedli štátnu bonifikáciu úrokových sadzieb. Ono to tu kedysi fungovalo. Štát spoločne s bankami prispel tri percentá na tie úroky, dve percentá zaplatil štát a jedno percento zaplatila banka.

Objednávateľ: SMER - sociálna demokracia, Súmračná 3263/25 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 801 242

Dodávateľ: Petit Press, a.s, Bratislava, Lazaretská 12, IČO: 3579025