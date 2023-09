Psychologička Martauzová: Vyhľadanie odbornej pomoci nie je hanba

Vo Hviezde vystavili umelecké diela psychiatrických pacientov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS) zorganizovalo vernisáž celoslovenskej putovnej výstavy prác psychiatrických pacientov. Medzi nimi boli aj diela pacientov Psychiatrického stacionára v Trenčíne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výstavu Cesta môjho zotavenia v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda spojili i s blokom preventívnych besied a diskusiami, ktorých sa zúčastnili žiaci trenčianskych stredných škôl.

Napísali sme

Napísali sme Deťom s autizmom zriadili špeciálne triedy. Rodičia si pochvaľujú láskavý prístup Čítajte

O ich priebehu, samotnej výstave, ale i o prevencii duševných ochorení sme sa rozprávali s Lenkou Martauzovou, psychologičkou v dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári pri Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

V čom spočíva táto výstava?

Je to celoslovenská výstava prác ľudí s nejakou duševnou nepohodou. Títo ľudia sú psychiatrickí pacienti, ktorí si prechádzajú psychoterapiou, alebo psychiatrickou liečbou.

Akékoľvek výtvarné stvárnenie je pre nich katarzia, liečba, forma odstránenia napätia. Táto výstava je koncipovaná ako dvere. Je to dohromady šesť spojených dverí, jedny z nich sú otvorené, aby sa dalo ako keby vkročiť do sveta týchto ľudí.

My sme z denného psychiatrického a psychoterapeutického stacionára vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Pod nami funguje občianske združenie Omega. Toto združenie funguje tento rok už 30 rokov a zgrupuje psychiatrických pacientov.

Stretávajú sa raz do týždňa v priestoroch stacionára a súčasťou týchto stretnutí je i takáto umelecká tvorba.

Aké výtvarné diela mohli návštevníci vidieť?

V rozhovore sa taktiež dočítate Aké umelecké diela vystavovali,

na aké témy diskutovali so žiakmi stredných škôl,

aké kroky sú dôležité, aby si človek udržal dobré psychické zdravie,

ako umenie pomáha psychiatrickým pacientom,

ktorých trenčianskych autorov vystavovali.

Sú tu výtvarné diela ľudí z celého Slovenska, od Rimavskej Soboty, cez Prešov, Košice, Bratislava, Vranou nad Topľou, Považská Bystrica a i Trenčín. Vystavujeme tu techniky ako drevorezba, plastika, keramika, maľby, tlač a kresba.

Cieľom tej výstavy je hovorenie o potrebe inklúzie týchto ľudí do bežnej spoločnosti, ale i potrebe destigmatizácie tejto témy.

S kultúrno-kreatívnym centrom Hviezda sme sa dohodli, že to urobíme s presahom. Predtým bola táto výstava statická, teraz sme do toho zapojili i diskusie so žiakmi stredných škôl.