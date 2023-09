Južné opevnenie Trenčianskeho hradu zveril kraj do správy Trenčianskeho múzea

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zveril do správy krajskej príspevkovej organizácie Trenčianske múzeum v Trenčíne majetok za viac ako dva milióny eur na Trenčianskom hrade.

TRENČÍN. Rozhodli o tom na pondelkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.

Podľa vedúceho právneho oddelenia Úradu TSK Tomáša Baláža majetok je evidovaný v rámci projektu TreBuChET (Trenčín - Bučovice, Chránime európske tradície), TSK v rámci projektu zrekonštruoval a sprístupnil Južné opevnenie Trenčianskeho hradu. Stavbu po jej protokolárnom prebratí zaradili do majetku kraja.

Obstarávacia cena majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja zvereného do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne je v celkovej výške 2,182 milióna eur. Projekt bol realizovaný v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán programu súhlasí so zverením majetku do správy Trenčianskeho múzea.