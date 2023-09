VII. LIGA: Debakel Turnej v "bicyklovom" derby, reklama na futbal v Hornej Súči, pohodlný triumf Ľuborče

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VII. ligy.

Zamarovce – Tr. Stankovce B 2:0 (1:0)

Na veľmi ťažkom teréne sa od začiatku hral bojovný futbal. Domáci boli o niečo aktívnejší a po polhodine hry aj šli do vedenia. Hostia nešťastne faulovali a pokutový kop premenil Masiuk. Stankovčania pridali na obrátkach a súpera zatlačili, no šance využiť nedokázali. Po prestávke sa domáci zamerali na pozornú obranu. Hostia začali aktívne a náporom, no nedarilo sa im skórovať. Zamarovciam vyšiel brejk. Drienka sa pretlačil cez obrancu a preloboval Horvátha. Stankovčania i naďalej útočili. Streliť kontaktný gól mohli v 81. minúte, ale Škvarka nepremenil pokutový kop. Následne sa duel už iba dohral.

