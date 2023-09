REGIONÁLNY FUTBAL: Strelecký koncert Durca, šláger pre Hornú Súču, v St. Lehote už štvrtý raz chýbal rozhodca

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu od III. po IX. ligu.

III. LIGA

Galanta - Nové Mesto 4:0 (2:0)

Celý zápas bol jasne v galantskej réžii. Domáci predviedli koncert zahodených šancí, a to v oboch polčasoch. Často to bol súboj Galanťanov s výborným brankárom hostí Igazom. Skóre načala penalta po faule na Davalosa. Pred odchodom do kabín Radványi dorážal po strele Mečiara - 2:0. Po zmene strán hneď Horák ťažil z výbornej prihrávky Davalosa. Lahôdkou bol moment zo 72. minúty. Sedláček po narážačke stredom ihriska trafil ukážkový angličák, lopta sa dvakrát odrazila od brvna a skončila za chrbtom Igaza. Okrem toho ešte Davalos trafil brvno. Galanta ťahá sériu 6 zápasov bez prehry.

