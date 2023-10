Obrovský ťahač ťahali na ceste s dlhým lanom dve desiatky detí

Exkluzívna plejáda a atraktívna prehliadka unikátnych osobných áut i truckov. Taký bol tohtoročný Car Meet 2.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Nadupané motory, upravené „tuning autá“, ohlušujúci rachot, aróma výfukových plynov, trucky brázdiace americké i kanadské prérie, športiaky s „prekliato“ nízkymi podvozkami, kabíny áut pretvorené na reprosústavy s tisíckami wattov, množstvo súťaží, ale aj krásne dievčatá, ktoré ku skvelým autám neodmysliteľne patria.

2. ročník celodenného podujatia Car Meet 2 v Novom Meste nad Váhom ponúkol 16. septembra 2023 príťažlivú prehliadku vozidiel z viacerých svetadielov a prilákal množstvo fanúšikov vyblýskaných štvornohých miláčikov všetkých generácií.

Ani počas expozície v nádhernom počasí im nechýbala handrička v rukách a z vylešteného laku čistili každú škvrnku.

Jediný americký obor na našich cestách

Americký ťahač Kenworth sa stal diváckym favoritom podujatia. V mohutnom nablýskanom červenom trucku trónil jeho šofér Ľuboš Liška. Ťahač tejto značky so storočnou tradíciou je na našich cestách raritou. Je totiž jediný na Slovensku.

„Je to dvanásťlitrový šesťvalec americkej výroby. Auto v súčasnosti využívame predovšetkým na atraktívne výstavy. V Kanade toto auto pred príchodom na Slovensko vozilo veľké náklady dreva,“ povedal. Z Kanady sa dostalo do Rakúska, odkiaľ ho do nášho regiónu pred dvoma rokmi kúpil majiteľ Dalitransu. Ťahač aj počas jazdy po diaľnici z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom pútal pozornosť. Posádky áut si ho počas jazdy fotografovali, natáčali, mávali naň a na dopravného obra trúbili.

Z času na čas ho odstavia aj policajti. Ale bežná kontrola nenasleduje. Aj muži zákona chcú nazrieť do vnútra jeho interiéru a odfotografovať sa. „Ak jazdím s prázdnym nenaloženým autom, jeho spotreba je 40 litrov na 100 kilometrov.

A rýchlosť? 90 kilometrov za hodinu. V USA a Kanade je to dodnes bežné dopravné auto a šoféri na ňom absolvujú aj takmer tisíckilometrové jazdy,“ pokračoval. Za veľkou mlákou ťahajú tieto trucky, z ktorých sa na okolitý svet pozerá šofér ako z balkóna, dvanásťmetrové návesy.

Zaujímavosťou tejto legendárnej značky je aj fakt, že firma už v roku 1933 prešla od benzínových motorov na dieselové, čo bolo vďaka vtedajšej takmer tretinovej cene nafty veľkou výhodou oproti konkurencii.