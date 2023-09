Deťom s autizmom zriadili na škole špeciálne triedy. Rodičia si pochvaľujú najmä láskavý prístup

Podmienky pre deti s autizmom sa zlepšujú.

TRENČÍN. V Základnej škole Kubranská v Trenčíne tento školský rok otvorili prvé triedy špeciálne určené pre deti s autizmom bez mentálneho postihnutia.

Donedávna boli tieto deti integrované v bežných triedach, kde sa učili spoločne s asistentom.

Podľa špeciálnych pedagogičiek sú tieto triedy lepším riešením, žiakom s autizmom môžu ponúknuť individuálnejší prístup.

Túto novinku si pochvaľujú i rodičia samotných detí.

Zatiaľ majú iba prvý stupeň

Nové triedy pre deti s autizmom zriadili v bývalej základnej škole v Opatovej.

„Momentálne sme otvorili dve triedy, navštevuje ich päť detí. Sú to druháci a tretiaci. Prípravná fáza spočívala v hľadaní detí, ktoré by potrebovali takýto spôsob vzdelávania. Hľadali sme i pedagógov. To sa nám podarilo, takže sme mohli tieto triedy otvoriť,“ priblížil Milan Marton, riaditeľ ZŠ Kubranská.

Tieto deti vyučujú dve špeciálne pedagogičky a dve asistentky.

„Podarilo sa nám nájsť ľudí, ktorí majú skúsenosti s deťmi s autizmom, takže nevstupovali do neznámej vody. Pôsobili ako asistenti i na iných školách v rámci okolia,“ vysvetlil.