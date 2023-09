Rekonštrukciu centrálnej časti dubnického námestia dokončili. Pribudli verejné toalety i informačné centrum

Pohyblivá podlaha je už minulosťou.

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická samospráva dokončila rozsiahlu obnovu centrálnej časti Námestia Matice slovenskej.

Okrem vynovenej dlažby, nových vodných prvkov a zelene na námestí vyrástlo i nové informačné centrum, súčasťou ktorého sú aj verejné toalety.

Radnica plánuje obnoviť aj okolité časti námestia, v jednej z nich chcú vybudovať i permanentné pódium, v inej parkovisko pre bicykle. Dohromady zrekonštruujú ešte štyri sektory v bezprostrednej blízkosti centrálnej časti.

Pohyblivá podlaha je už históriou

Samospráva námestie dokončila ešte v roku 2011. Vtedajšia, viac ako 2,5-miliónová investícia však mala mnoho nedostatkov, legendárna sa stala najmä nestabilná a pohyblivá dlažba.

Komplexnú rekonštrukciu námestia teraz dokončili po štyroch rokoch, obnovu podľa slov Petra Wolfa, primátora Dubnice nad Váhom, mnohokrát poznačili i rôzne komplikácie.

„Zažili sme i peripetie a situácie, ktoré boli častokrát veľmi zamotané. Inžinierske siete boli v kolízii s našim návrhom. Som rád, že sa to všetko podarilo a dotiahli sme to do konca,“ priblížil.

Na vynovenom námestí pribudlo i nové informačné centrum, súčasťou ktorého sú verejné toalety.

„Tie žiadala veľká časť obyvateľstva. Pribudli i fontánky na pitie, trojnásobok zelene. Veľmi limitovaní sme boli autorskými právami predchádzajúceho architekta, napokon však ustúpil a dovolil nám z časti zasiahnuť do tohto projektu,“ povedal primátor.

Ďalším limitujúcim faktorom boli podľa neho i podzemné garáže, ktoré sa nachádzajú pod námestím.

„Toto všetko mohlo mať za následok to, že sa tam zeleň nedostane, napriek tomu sa jej tam dostalo viac, ako predtým,“ vysvetlil.

Minulosťou je taktiež neslávna plávajúca dlažba. „Verím, že sa už nič také nebude opakovať. Dávali sme si veľký pozor, mali sme autorský dohľad a pravidelne sme mali i kontrolné dni. Som presvedčený, že to námestie bude dlho slúžiť nielen miestnym obyvateľom. Dnes už má reprezentatívny charakter,“ zhodnotil Wolf.

Na námestí zároveň vybudovali i nové vodné prvky ako fontány o rozmere 7x7 metrov s tryskami, alebo tri fontánové prvky v spodnej časti námestia.

"Tie majú skôr charakter oddychovej zóny, keďže voda tam pomaly obteká. Z hornej časti sa viacej tešia deti. Zaujímavú atmosféru vyvoláva vo večerných hodinách podsvietenie, ktoré tam je. Je vidno, že na námestie sa vrátil život,“ doplnil.

V obnove budú pokračovať

Hoci rekonštrukciu centrálnej zhromažďovacej zóny námestia ukončili, samospráva plánuje obnoviť i jeho okolité časti.

„Vybudovali sme i spodnú časť, sektor B, kde vyrástlo informačné centrum a zóna na pasívnejší oddych. Čaká nás ešte sektor C, ktorý má v sebe pódium. To môže byť využívané i na iné, ako kultúrne účely. Celú rekonštrukciu sme financovali z rozpočtu mesta, museli sme si to teda rozdeliť takto na etapy. Dve najdôležitejšie sú zrealizované a ďalšie dve nás čakajú,“ ozrejmil Wolf.

Nasledovať bude revitalizácia parku študentov pred strednou priemyselnou školou, ďalej zóna, ktorá smeruje na najväčšie sídlisko Pod hájom a zóna, ktorá smeruje smerom k menšej rekonštruovanej časti námestíčka s významnou sochou Márie.

„Do ďalšej fázy by sme sa chceli pustiť hneď potom, ako dôjde k majetkovo-právnemu vysporiadaniu pozemkov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti sektoru A. Je to plocha ktorá nebola a zatiaľ ani nie je v majetku mesta. Pod touto plochou sa nenachádzajú garáže, čiže je to priestor, kde by mohla byť i zeleň,“ priblížil primátor.