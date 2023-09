VIII. LIGY: Vyrovnané čelo na severe, prvá výhra Dubodiela, šláger kola v réžií Čachtíc, susedské derby pre Kostolné

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VIII. ligy Sever a Juh.

VIII. LIGA SEVER

Svinná – Drietoma 4:2 (2:2)

V peknom počasí privítali dnes domáci v hodovom zápase Drietomu a od začiatku sa bolo na čo pozerať. Už z prvej akcie otvoril skóre Jozef Myšák. O pár sekúnd na to však hostia krásnou strelou Zemanoviča vyrovnali. Následne prevzali iniciatívu hráči Drietomy, výsledkom čoho bol ich vedúci gól v podaní Šišovského. Do polčasu sa Svinnej podarilo vyrovnať gólom Patrik Krajčík. Do druhého polčasu domáci nastúpili s cieľom húževnatého súpera zlomiť, čo sa hneď z pokutového kopu podarilo opäť Jozefovi Myšákovi. V závere ešte upravil na konečných 4:2 Martin Richtárech a Svinná si tak pripisuje ďalšie dôležité tri body a zostáva na čele tabuľky.

