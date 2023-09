VII. LIGA: Prvá prehra Hornej Súče, obrat Turnej v dohrávke, Stará Myjava sa derie do čela

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VII. ligy.

Brestovec – Záblatie 4:0 (1:0)

Do prvej vážnejšej príležitosti sa dostali hostia. Strelu Jančoviča Havlík vyrazil. V 34. min získal loptu Čerešňa, spätne prihral Šimekovi, ktorý ani na dvakrát zo šestnástky loptu do siete nedostal. Podobne dopadol aj Obuch, ktorého strela bola zrazená na roh. V záverečnej minúte prvého polčasu zahrával Pecha priamy kop. Jeho prudký center na zadnú tyč tečoval do siete Vrábel – 1:0. V 53. min vystihol zlú rozohrávku z päťky Pecha a na dvakrát prekonal brankára Haška.

