Garáž 2023 ponúkla okrem koncertov i tanečné predstavenia, premietania filmov i besedy o hudbe

Samotná garáž tento rok plnila najmä symbolickú funkciu.

TRENČÍN. Projekt Garáž predstavil v Trenčíne svoj program už tretíkrát. Tento rok sa trojdňové podujatie uskutočnilo v Parku M.R. Štefánika, kde mohli návštevníci okrem vystúpenia kapiel vidieť i diskusia a premietania filmov o slovenskej hudbe.

Hoci po minulé roky prebiehali hudobné vystúpenia priamo v titulnej garáži, ktorá do krajského mesta putuje každý rok priamo z festivalu Pohoda, tento rok spĺňala symbolickejšiu funkciu.

Prizvali i odborníkov z hudobného priemyslu

Hlavným dňom podujatia bol piatok, keďže tento deň mal z hľadiska trvania najdlhší program.

„Štvrtok bol pracovný deň, tak sme prirodzene začali neskôr. V sobotu sme nadviazali na program Hviezdy, končili sme o 17tej, oni o 19:30 začínali. V piatok bol program headlinový ani nie kvôli kapelám, skôr pre svoju rozmanitosť. Videli sme i tanečné vystúpenie Telesa, prebehla diskusia s Oliverom Rehákom,“ priblížil Peter Kubizna, ktorý projekt Garáž vedie už tretí rok po sebe.

Vo štvrtok v parku hrali začínajúce kapely, prebehla i diskusia s Ninou Kohout a kapelou Bulp.

„Táto kapela pochádza z Trenčína a nejakým spôsobom sa už presadila na pódiách. Rozprávali o svojej kariére, o tom aké to boli pocity, keď prvýkrát vystúpili na Pohode. Nina hovorila o svojom štúdiu vo Veľkej Británii. Popritom sme mali koncerty kapiel, ktoré sme vybrali na základe opencallov,“ informoval.

Kapely mali na svoje vystúpenia polhodinu a hrali plynulo jedna za druhou. Ich koncerty sledovali i rôzni odborníci z hudobného priemyslu.

„Prišli najmä bookeri a promotéri z kultúrnych centier, napríklad z Rožňavy, z Trnavy, videl som tu i ľudí zo Žiliny. V októbri budeme potom kapelám dávať dotazník a budeme sa ich pýtať na to, či si ich niekto na základe tohto podujatia bookol,“ vysvetlil Kubizna.

Ako ďalej podotkol, podobný dotazník majú pripravený i pre promotérov.

„Robíme to, aby sme ten formát vedeli do budúcnosti zlepšiť, prípadne im ho viacej prispôsobiť. Taktiež aby sme mohli vyhodnotiť, aký to malo dopad na kapely a na tento sektor celkovo,“ dodal.

Garáž bola nositeľom myšlienky

Kubizna taktiež uviedol, že v porovnaní s minulým rokom sa na Garáž prišlo pozrieť dvakrát viac ľudí, ako vlani.

„Hlavne v piatok bola účasť v porovnaní s minulým rokom dvojnásobná. Park bol plný a ľudia chodia pomedzi diskusiami a hlavným pódiom. Chodia sa pozerať i do garáže na filmy,“ povedal.

Podľa jeho slov samotnú garáž tento rok využili viacej ako nositeľa myšlienky, alebo symbol.

„Kapely, aby dostali väčší a kvalitnejší priestor vystupujú vedľa nej na pódiu. Garáž je stále nositeľom tej hudby, premietali sme tam filmy ako Ostrov hudby, ktorý je o slovenskej hudbe a o tom, ako sa snaží dostať do zahraničia. Premietali sme i filmy zamerané na trenčiansky región. Mali sme tam film o lisovni platní Vinylab, čo je slovenský unikát, alebo vydavateľstve Dead Rat, ktoré je neoddeliteľná súčasť trenčianskej scény,“ uviedol.

V sobotu pokračovali i s diskusiami. V jednej z nich bol hosťom i Juraj Benda, ktorý porozprával o otvorení Hviezdy.

„To sme prepojili i na večerný program. Poobede diskutovala Shina zo Slnko records, ktorá priblížila vydávanie začínajúcich kapiel. Zároveň porozprávala o exporte mladých kapiel do zahraničia. Spolu-diskutujúci bol Alex Čerevka, ktorý pracuje na PR aj pre toto vydavateľstvo, ale i festival Sharpe,“ doplnil Kubizna.