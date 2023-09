Výzvy? Jednou z nich je vypredaný štadión, hovorí kouč Stolica

Rozhovor s trénerom AS Trenčín Ilijom Stolicom.

Tréner AS Trenčín Ilija Stolica. (Zdroj: AS TRENČÍN)

Ako hlavný tréner viedol kluby v Srbsku a Slovinsku. Dva roky pôsobil pri srbskej reprezentácii do 21 rokov. V závere mája podpísal 45-ročný Ilija Stolica kontrakt s AS Trenčín, hoci mal finančne zaujímavé ponuky zo Saudskej Arábie i Číny. Jeho mužstvo je momentálne jedno z najpríjemnejších prekvapení nového ročníka Niké ligy. Po šiestich zápasoch má na konte trinásť bodov a je druhé.

Poznali ste AS Trenčín skôr ako vás klub oslovil?

V roku 2015 som bol členom realizačného tímu Partizanu Belehrad. V kvalifikácii Ligy majstrov sme mali šancu stretnúť sa práve s AS Trenčín. Na odvete proti Steaue som sedel na prázdnom štadióne v Bukurešti a videl Trenčín naživo. Zaujalo ma, s akou odvahou hral.

Na prvý pohľad sa mi páčilo viacero hráčov mužstva. Azda najviac zaujal Stano Lobotka. Hral riskantný futbal a ničoho sa nebál. Pritom Steaua bola v tom čase majstrom krajiny a v minulosti sa jej Ligu majstrov aj podarilo vyhrať. Trenčín ten duel odohral na vysokej úrovni a veľa mu nechýbalo, aby postúpil.

Mal som preto o klube dostatok informácií, ktoré mi pomohli v rozhodovaní.

A čo bol pre vás hlavný dôvod, že ste podpísali kontrakt?

Bolo ich viacero. Človek sa na rozhodnutia vo svojom živote pozerá z rôznych uhlov pohľadu. Veľa som komunikoval s ľuďmi z klubu. Neboli spokojní s tým, ako sa tímu darilo posledné roky a mali veľkú chuť to zmeniť.

Aj toto sa v článku dočítate Do akej miery zohral nový štadión rolu v rozhodovaní Iliju Stolicu?

Čo si na trenčianskom klube váži?

Čo potreboval v tíme zmeniť?

Aké je sebavedomie mužstva?

Nakoľko bol víťazný gól v Trnave dôležitý pre ďalšie nastavenie kabíny?

Ako vníma reprezentačnú pozvánku Matúša Kmeťa a koho ďalšieho by rád videl v najcennejšom drese?

Prečo má Vozinha momentálne prednosť pred Kukučkom?

Je spokojný s trinástimi získanými bodmi a druhou priečkou v tabuľke Niké ligy?

Berme do úvahy výstavbu štadióna. Tesne pred otvorením je hlavná tribúna. Verím, že v závere mesiaca sa to všetko podarí. Pre nás je tento moment veľkým impulzom. O to viac, že sa všetci môžu sústrediť na futbal ako taký vo výraznejšej miere.