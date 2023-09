20 rokov ICZ Slovakia

Rok 2023 je pre spoločnosť ICZ Slovakia výnimočný vo viacerých ohľadoch. Na jednej strane oslavuje 20. výročie od vzniku a súčasne došlo k zmene vedenia spoločnosti na poste generálneho riaditeľa.

Po 20-tich úspešných rokoch sa rozhodol p. Martin Terkovič vzdať pozície GR a predsedu predstavenstva a umožniť tak „novému manažmentu prinášať nové riešenia na staré problémy a celkovo posúvať víziu firmy koncepčne a ideovo ďalej“.

Čo robí ICZ Slovakia?

Firma ICZ Slovakia poskytuje špecializované IT riešenia a služby svojim klientom v odvetviach verejnej správy, zdravotníctva, financií aj výroby. Začínala ako malá firma s niekoľkými nadšencami a programátormi, postupne sa vypracovala na jedného z najväčších IT zamestnávateľov v regióne. Má za sebou mnohé úspešné projekty pre štátnu správu aj súkromný sektor a v súčasnosti má pobočky vo viacerých mestách na Slovensku.

Ako to celé začalo...

Príbeh spoločnosti ICZ Slovakia sa začal písať v roku 2003, kedy bola založená spoločnosť Exprit ako predchodca súčasnej ICZ Slovakia. Ešte pod týmto názvom začala spoločnosť realizovať prvé úspešné projekty v oblasti dokument manažmentu pre veľkých zákazníkov ako sú Sociálna poisťovňa, Orange, či Prvá stavebná sporiteľňa. S rastom spoločnosti a rozvojom nových projektov začal manažment spoločnosti vnímať potrebu rozšírenia svojich kapacít. V roku 2006 vstúpila spoločnosť Exprit do holdingu ICZ, čo bolo logickým vyústením tejto fázy rozvoja spoločnosti.

S transformáciou spoločnosti prišli nové výzvy a rozšírenie produktového portfólia. Vstup do segmentu zdravotníctva, verejnej správy a samosprávy znamenal pre spoločnosť významný krok vpred a rýchlo sa stala jednou z najvplyvnejších firiem v oblasti informačných technológií na Slovensku. Stále však s dôrazom na vysokú kvalitu realizovaných riešení a spoľahlivú technickú podporu.

Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti ICZ Slovakia

Filozofiou spoločnosti ICZ Slovakia je stáť na viacerých nohách. Aj preto dokázala stabilne prežiť vo vysoko konkurenčnom prostredí už 20 rokov. Úspechy zaznamenala nielen v zdravotníctve, ale tiež v oblasti dokument manažmentu, v rámci správy emisných kvót, či špecializovaných IT riešení.

ZDRAVOTNÍCTVO – nemocničný informačný systém, DRG asistent...

ICZ Slovakia dokázala nasadiť komplexný nemocničný informačný systém DOCTUS vo viacerých nemocniciach a vyvinula produkt DRG asistent, ktorý pomáha zefektívňovať vykazovanie zdravotnej starostlivosti. Nemôžeme zabudnúť na Informačný systém Národnej transfúznej služby SR s názvom Rubín, ktorý zabezpečuje informatickú podporu pri odbere, spracovaní a distribúcii krvi a krvných prípravkov vo všetkých odberných a spracovateľských pracoviskách NTS SR.

DOCUMENT MANAGEMENT

Viaceré produkty pre správu, archiváciu a riadenie dokumentov vyvinuté spoločnosťou ICZ Slovakia sa využívajú tak v oblasti komerčného ako aj verejného sektora. Pokrývajú oblasť riadenia dokumentov podľa platnej legislatívy, oblasť dlhodobého uchovávania dokumentov ako aj oblasť riadenia firemných procesov (workflow systémy).

SPRÁVA REGISTRA EMISNÝCH KVÓT

Od roku 2013 je ICZ Slovakia zmluvne poverená Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu správcu registra emisných kvót a zabezpečovať správu a riadenie používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie.

ŠPECIALIZOVANÉ IT RIEŠENIA

Sem radíme napríklad Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb, ľudovo známe ako „náramky pre odsúdených“. Celosvetovo obľúbený nástroj zabezpečujúci využívanie alternatívnych trestov pre odsúdených je čoraz viac využívaný aj v našich končinách.

KNOW-HOW

Pri každom realizovanom projekte kladie firma ICZ Slovakia dôraz predovšetkým na dodržiavanie stanovených termínov a kvalitu vyvíjaného riešenia. Pri realizácii využíva nové techniky riadenia, najmodernejšie technológie a podporné prostriedky na plánovanie aktivít v projekte, sledovanie termínov a kvality, procesy analýz, ako aj na samotný vývoj. Viac ako 70-členný tím skúsených odborníkov je schopný realizovať vývoj na platforme JAVA a Microsoft .NET.

Bez koho by to nešlo

Hybnou silou úspechu ICZ Slovakia sú jednoznačne ľudia. ICZ Slovakia pôsobí v oblasti informačných technológií, ale za jej úspechom stojí široká skupina ľudí z rôznych oddelení. Či už sú to programátori, vývojári, ale tiež obchodníci, či projektoví manažéri, spoločnými silami sú práve oni tým motorom, ktorý poháňa spoločnosť dopredu. Stále však platí, že na pracovnom trhu je nedostatok kvalitnej pracovnej sily a v tak vysoko konkurenčnom odvetví, akým je práve oblasť IT, je tento problém o to väčší. ICZ Slovakia sa preto rozhodla nadviazať spoluprácu napríklad so Žilinskou univerzitou. Takto dáva študentom možnosť získať prácu na zaujímavých projektoch a v prípade, že sa osvedčia, stávajú sa pevnou súčasťou tímu.

Benefity práce v ICZ Slovakia

Napriek tomu, že ICZ Slovakia sa každým rokom rozrastá o nových zamestnancov, snažíme sa udržať v práci priateľskú, „rodinnú“ atmosféru. Pravidelne sa stretávame na spoločných team-buildingoch, pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach a priamo na pracovisku máme vytvorenú „chill out“ zónu na odreagovanie sa počas vypätého pracovného dňa. Kolegovia v nej môžu využiť stolný futbal, play-station či masážne kreslo kedykoľvek počas dňa. Motivačné ohodnotenie, príspevky zo sociálneho fondu, kurzy angličtiny, či dobrá kávička a ovocie počas dňa už pokladáme za samozrejmosť.

Výhľad do budúcnosti

Napriek ekonomickej kríze, ktorej čelí globálna ekonomika a politickej nestabilite, ktorá dlhodobo pretrváva, sa spoločnosti ICZ Slovakia dlhodobo darí udržať si postavenie seriózneho a stabilného dodávateľa IT riešení s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom do ďalších rokov je preto obhájiť si stabilnú pozíciu medzi TOP kľúčovými lídrami a dodávateľmi softvérových aplikačných riešení na Slovensku.

Spoločnosť ICZ Slovakia plánuje naďalej rozvíjať veľké projekty u existujúcich zákazníkov ako sú Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo obrany SR, Štatistický úrad SR, Národná transfúzna služba, Západoslovenská distribučná spoločnosť, Východoslovenská energetika, U. S. Steel Košice, Svet zdravia, či Národný ústav srdcových a cievnych chorôb...

Víziou do ďalších rokov sú tiež perspektívne obchodné príležitosti a to tak v podobe rozvoja nových tém u existujúcich zákazníkov ako aj v podobe úplne nových akvizícií u potenciálnych nových zákazníkoch.