VII. LIGA: Horná Súča vo forme, Záblatie s ďalšou prehrou, Stará Myjava sa derie do čela, Ševčíkove góly Hradnej nestačili

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu VII. ligy.

VII. LIGA

Zamarovce – Dolná Súča 6:2 (3:1)

Už v 3. min sa Dolnosúčania ujali vedenia po zlej prihrávke T. Drienku brankárovi a následnom faule premenil pokutový kop Kučerák – 0:1. Domáci sa rýchlo otriasli. V 6 min vyrovnal Garaj, tkorý zužitkoval center a krkolomne cez hlavu dotlačil loptu do siete. Následne prišla tutovka Michalíka, ktorý šiel sám na Hatnančíka. Rozhodol sa brankára prelobovať, no zakončil iba do jeho rúk. Po ďalšej peknej akcii prišiel gól v 19. min. Center Minárika zužitkoval B. Drienka, ktorý zakončil nekompromisne k tyči. V 28. min už bolo 3:1.

