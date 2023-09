REGIONÁLNY FUTBAL: Stankovce na čele, prvá prehra Opatovej, Hôrka nespokojná s bodom, no nebude mať ani ten

Prehľad výsledkov, komentárov a hráčov zápasu od III. po IX. ligy.

III. liga

Galanta - Častkovce 2:1 (1:0)

Prvý polčas sa odvíjal v galantskej réžii. Domáci si vytvorili aj šance (Horák, Davalos, Mečiar, Radványi), ale Kišaca prekonať nedokázali. Podarilo sa to až v 45. min., keď centroval Mečiar, zakončoval Horák a dorážal Davalos. Hostia sa za prvé dejstvo do dobrej situácie nedostali. Druhý polčas začali domáci zle a z rohu dostali gól. Vzápätí šiel Dibala po druhej žltej karte zaslúžene pod sprchy. Kto by čakal, že Galanťania budú len brániť, sa mýlil. Domáci hrali aktívny futbal a aj v oslabení diktovali tempo. Boli nebezpeční dopredu, vytvárali si jednu šancu za druhou. V 76. min. striedajúci Iheme vybojoval ťažkú loptu a Horák prihral Radványimu do prázdnej brány - 2:1. Kým domácim hráčom patrí absolutórium, Častkovce presilovku vôbec nevyužili.

