Polícia zaevidovala v Bánovskom a Partizánskom okrese tri zrážky áut so zverou

Policajti zaevidovali na cestách v okrese Bánovce nad Bebravou a Partizánskom tri kolízie áut s lesnou zverou.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Policajti zaevidovali na cestách v okrese Bánovce nad Bebravou a Partizánskom tri kolízie áut s lesnou zverou. Dve sa stali počas desiatich minút na ceste I/9 medzi Jerichovom a Hradišťom, jedna pri Ostraticiach. Vo všetkých troch prípadoch išlo nakoniec o škodové udalosti. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.

Policajti v tejto súvislosti pripomínajú vodičom zásady pri kontakte so zverou alebo pri jej zrážke. Lesnú zver môžu najčastejšie stretnúť v ranných alebo, naopak, vo večerných hodinách. Rizikovými oblasťami sú cesty vedúce cez les, medzi poľami alebo pri vodných tokoch. "Zvýšte preto pozornosť, plne sa venujte šoférovaniu a sledujte situáciu nielen na ceste, ale aj v jej blízkosti. Ak pred sebou zbadáte nejakého chlpatého štvornohého účastníka premávky, zatrúbte a brzdite. Neblikajte na neho, môže zostať v šoku a z miesta sa ani nepohne," odporučili šoférom policajti.

Po zrážke so zverou musia vodiči podľa nich odstaviť vozidlo. Pokiaľ to stav auta dovoľuje, tak najviac k okraju vozovky a zapnúť výstražné svetlá. "Ak to situácia dovoľuje, umiestnite výstražný trojuholník. Nezabudnite si obliecť reflexnú vestu. Urýchlene zavolajte políciu a počkajte hliadku na mieste. Policajti kontaktujú aj príslušné poľovnícke združenie a zabezpečia odstránenie prekážky na ceste," doplnila polícia.

So zvieraťom nesmú šoféri hýbať. "Pokiaľ je len zranené, pri manipulácii s ním vás môže zraniť. Ak si zviera zoberiete domov, dopúšťate sa trestného činu pytliactva," upozornili vodičov policajti.