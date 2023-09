Starý cestný most v Trenčíne je v už dlho v zlom technickom stave. Opravia ho najneskôr za tri roky

Na moste obmedzili vjazd nákladiakov.

Starý cestný most opravia až po skončení Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

TRENČÍN. Slovenská správa ciest (SSC) od začiatku septembra obmedzila nákladným vozidlám nad 3,5 tony prejazd cez starý cestný most v Trenčíne.

Dôvodom bol jeho zlý technický stav. Vodičom nákladiakov táto zmena príliš neprekáža, mnohí priznali, že pri prejazde cez most začínali mať strach a myslia si, že most by mali už úplne uzavrieť.

Cestári ho plánujú zrekonštruovať až po roku 2026.

Most je v zlom stave

SSC dopravu na moste na ceste I/61 v meste Trenčín od začiatku septembra obmedzila pre nákladnú dopravu.

„Osobné automobily po moste budú môcť jazdiť naďalej bez obmedzení. Obmedzenie pre nákladnú dopravu si vyžiadal stavebnotechnický stav mosta a predchádzali mu rokovania so samosprávou a príslušným dopravným inšpektorátom,“ informoval Martin Guzi, hovorca SSC.

Most podľa neho pravidelne monitorujú. SSC zároveň zabezpečuje prípravu jeho rekonštrukcie.

„Podali sme žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a po jeho vydaní budeme pokračovať v dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia. Rekonštrukcia mosta sa vzhľadom na koordináciu s ďalšími stavbami ako je oprava starej panelovej cesty v úseku Chocholná – Mníchova Lehota a aktivitami v Trenčíne ako Európske mesto kultúry 2026, plánuje realizovať po roku 2026,“ doplnil.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo s opravou mostu počítajú najskôr až po roku 2026,

v akom stave je most v súčasnosti,

ktoré vozidlá majú zákaz ním prechádzať,

či tieto obmedzenia skomplikujú dopravu v Trenčíne,

ako bude polícia kontrolovať dodržiavanie týchto obmedzení,

v akom stave je prerábka mostu vo Veľkých Bierovciach.

Musia využiť iné trasy

V súvislosti s rozhodnutím SSC umiestnila trenčianska radnica na miestnych cestách dopravné značenia.

„Tie budú nákladné autá nad 3,5 tony navigovať buď na nový cestný most smerom do Trenčína alebo na diaľnicu cez Dubnicu nad Váhom z druhej strany, tiež do Trenčína,“ vysvetlila Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.