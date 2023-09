Ešte v júli zo stien budovy trčali káble. Školský rok napokon v obchodnej akadémii v Trenčíne otvorili

Stále však čakajú na obnovu fasády a telocvične.

TRENČÍN. Nový školský rok napokon začal i v Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne.

Začiatok ohrozili rekonštrukčné práce, ktoré mal zhotoviteľ dokončiť ešte v marci tohto roku, ďaleko od dokončenia však mali ešte v júli.

Mnohé práce nakoniec spravila iná firma, viaceré prvky ako fasáda jednej steny, telocvičňa alebo výmena niektorých okien však ešte stále čakajú na dokončenie.

Káble už zo stien netrčia

V rámci rekonštrukcie školy momentálne vysúťažená firma dokončila niektoré prvky, ktoré subdodávatelia nedokončili.

„Nespravili tak vzhľadom k tomu, že firma, ktorá si ich objednala, im nedokázala zaplatiť. Práce zostali nedokončené, ale táto firma, ktorá bola vysúťažená nám dorobila rozrobené veci. Tým pádom sa pripravilo všetko na to, aby sa školský rok mohol začať,“ priblížila Monika Bulková, riaditeľka školy.

Od júla sa podľa jej slov v budove školy zmenilo veľa vecí.

„Práce, ktoré boli na chodbe, sú úplne začistené, pekne upravené, triedy sú funkčné, takže sme radi, že sa to dostalo do stavu, akého sme očakávali,“ povedala.

V strede leta ešte v škole zo stien trčali káble elektrického vedenia.

„To nie je pre nikoho bezpečné. V určitom momente som mala i pocit, že čo ak náhodou nám to tak zostane i na začiatku školského roka. Našťastie sa našla firma, ktorá nám to veľmi pekne upravila a dala do poriadku. Teraz to vyzerá veľmi dobre,“ vysvetlila riaditeľka.