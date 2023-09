Trenčania tesne pred dokončením sna. Už by som do toho nešiel, netají Rybníček

Rozhovor s generálnym manažérom AS Trenčín Róbertom Rybníčkom.

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. (Zdroj: TASR/RADOVAN STOKLASA)

Sú najpríjemnejším prekvapením novej sezóny. Futbalisti AS Trenčín majú po šiestich zápasoch nového ročníka Niké ligy na konte 13 bodov a patrí im druhá priečka. Čo je však dôležitejšie, pred ligovým stretnutím proti Banskej Bystrici (30. septembra) otvoria novú hlavnú tribúnu Štadióna na Sihoti. Rozprávali sme sa s generálnym manažérom klubu Róbertom Rybníčkom.

Zápasom proti Banskej Bystrici v závere septembra otvoríte novú hlavnú tribúnu štadióna. Dlhodobý proces výstavby sa blíži ku koncu. Aké pocity vo vás prevládajú?

Zvláštne. Papier ešte nemáme v rukách. Pevne však verím, že všetko bude v poriadku a komínové skúšky na splodiny prebehnú v súlade s normami. Do 22. septembra by sa mal celý kolaudačný proces ukončiť a nová tribúna už bude užívaniaschopná pre verejnosť.

V celkovom pohľade na všetky náročné roky už budú aspoň na chvíľu prevládať fantastické pocity. Snáď sa nič zlé už nestane a príde konečne s oficiálnou kolaudáciou definitívna úľava.

Bude už štadión proti Banskej Bystrici plnohodnotne pripravený?

Všetci v klube robíme pre to všetko. Zároveň prosíme fanúšikov o trpezlivosť. Všetko bude nové aj pre nás a očakávame, že nie všetko bude fungovať ideálne. Stále budeme dopracovávať veľa detailov, aby bol štadión plnohodnotne užívaniaschopný v rámci svojich moderných možností.

Zaoberali ste sa už myšlienkou, akým spôsobom využívať štadión aj pomimo futbalu?

Po dokončení výstavby sa začína druhý proces. Štadión predstavuje krásny priestor, ktorý bude potrebovať na fungovanie nemalé prostriedky. Na rad prichádza ďalšia dôležitá výzva, ako ho využiť aj mimo futbalového zápasu. V týchto veciach zatiaľ prevláda množstvo otáznikov.

V roku 2015 ste podpísali zmluvu s mestom. O dva roky neskôr ste dostali stavebné povolenie na výstavbu troch tribún. Plánujete dobudovať aj štvrtú?

Ide o otázku budúcnosti. Ohľadom jej výstavby musí prebehnúť kompletný proces od projektovej dokumentácie až po stavebné povolenie. Nie je to však téma najbližších mesiacov.

Keď sa obhliadnete na celý proces výstavby. Šli by ste do tohto projektu znova?

Určite nie. Pre mňa osobne to bola neuveriteľná skúsenosť, ktorá mi v živote veľa dala, ale ešte asi viac zobrala. Nikto z nás v klube sme sa vôbec nerozumeli stavebníctvu a pustili sme sa do extrémneho projektu. Celý príbeh budovania bol a je mimoriadne inšpiratívny, ale extrémne náročný. Viem, čo všetko sme mu obetovali a je ťažké to komukoľvek vysvetľovať.

Svedomie mám čisté zo všetkých uhlov pohľadu. Urobili sme maximum, aby sme vybudovali pre klub, pre mesto a pre fanúšikov silné zázemie na ďalších približne tridsať rokov.

Proces budovania štadióna ste začali v silnom období, kedy klub získal titul i národný pohár. Darilo sa hráčov predávať do zahraničia za zaujímavých podmienok. Vychádzali ste v začiatkoch zo silnej pozitívnej emócie?

Túžbou pána La Linga i mňa bolo vybudovať stánok vo vysokom štandarde. Pokiaľ chceme byť súčasťou Európy, musíme sa prispôsobiť trendu. Štadión je v tomto duchu stavaný.

Priznávam, že naše rozhodnutie bolo do veľkej miery ovplyvnené vtedajšou eufóriou, kedy sa nám extrémne darilo a sedem sezón po sebe sme hrali kvalifikáciu európskych pohárov.