Kolaudáciu štadiónu AS Trenčín opäť posunuli. Zhotoviteľom chýbalo jedno meranie

Štadión AS Trenčín.

TRENČÍN. Termín ukončenia výstavby futbalového štadióna v Trenčíne presunuli o tri týždne.

Dodatok k zmluve schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve trenčianski poslanci.

Futbalový klub sa tak vyhol pokute. Niektorí poslanci návrh podporili i napriek tomu, že s opakovaným posúvaním lehoty dokončenia štadióna majú problém.

Požiadali o posunutie

Spoločnosť AS Trenčín, a. s., informovala mesto o tom, že dokončila stavbu futbalového štadióna, no ku kolaudácii jej chýba jeden podklad.

„Ide o súhlas s prevádzkou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. O jeho vydanie požiadali. No do 31. augusta 2023, teda k pôvodnému termínu kolaudácie, nebude možné procesy k jeho vydaniu ukončiť,“ informovala Erika Ságová, hovorkyňa mesta.

Keďže termín kolaudácie bol zmluvne záväzný pod hrozbou pokuty 200-tisíc eur, požiadala firma AS Trenčín o predĺženie termínu kolaudácie o tri týždne, teda k 22. septembru 2023.

Mestský parlament v stredu 30. augusta na svojom mimoriadnom rokovaní tejto žiadosti vyhovel.

"Schválil uzatvorenie dodatku k zmluve o výpožičke nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve so spoločnosťou AS Trenčín a tiež dodatku ku kúpnej zmluve z roku 2020 uzatvorenej s tou istou spoločnosťou,“ doplnila Ságová.

Nielen klub, ale i investor

Posledný dokument, ktorý AS Trenčín chýba, je súhlas s používaním tepelných zariadení.

„Chýba im i meranie z týchto zariadení. V tejto chvíli je meranie naplánované na 12. september, predpokladám, že do 22. septembra bude skolaudovaná i východná tribúna, čiže hlavná tribúna futbalového štadióna. Už dnes teda môžeme skonštatovať, že futbalový štadión je postavený podľa zmluvy,“ povedal na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

Podľa primátora nemohli tieto merania spraviť skôr, keďže počas leta ich bežne neuskutočňujú.

„Robia sa až keď sa ochladí, preto som predložil tento návrh, aby sme predĺžili termín kolaudácie do 22. septembra, čiže o tri týždne,“ vysvetlil.

Hodnota štadióna, ktorý v Trenčíne futbalový klub postavil, je v súčasnosti 29 127 083 eur.

„Žiadny iný klub nezainvestoval v meste z vlastných zdrojov do športovej infraštruktúry takúto sumu. Je to jeden z najväčších investorov v Trenčíne. Nie je to len futbalový klub, ale i investor, ktorý postavil tento štadión s kapacitou sedemtisíc divákov pre obyvateľov,“ doplnil Rybníček.

Nadmerná podpora

Predĺženie lehoty kolaudácie štadióna podporil i poslanec za mestskú časť Sever Kamil Bystrický, napriek tomu, že má pocit, že za ostatné roky má klub od mesta nadmernú a exkluzívnu podporu.