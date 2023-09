Vodič autobusu SAD vstáva o niečo skôr, aby odviezol ľudí do práce a školy

Cestovanie za každodennými povinnosťami alebo v rámci voľného času je pre mnohých ľudí každodennou rutinou.

O zážitku z cesty prímestským autobusom rozhoduje vo veľkej miere aj vodič, ktorý vozidlo riadi a je s cestujúcimi v priamom kontakte.

Je to prvý reprezentant dopravnej spoločnosti, na ktorého cestujúci pri nastúpení do vozidla narazí. Ak je zodpovedný a spoľahlivý, odrazí sa to na službe, ktorú poskytuje. „Náš pracovný deň tiež začína tým, že vstávame do práce. Akurát mám budík nastavený na skoršiu hodinu, na 3:30 alebo 4:00 h, autobusári vstávajú o niečo skôr. Záleží, kedy začína prvý spoj,“ prezradil Martin Mičák, vodič autobusu SAD Trenčín.

Služba potom trvá celý deň, ale vodič nešoféruje v jednom kuse. Medzi jednotlivými linkami majú prestávky na oddych, ale aj takzvané technologické prestávky, napríklad na dotankovanie alebo odovzdanie tržby. Takzvaný turnus vodiča trvá dva dni, počas ktorých jazdí, potom má dva dni voľno na oddych, a opäť nastupuje na dva dni do práce.

Čo všetko absolvuje nový vodič?

Začínajúci vodič musí najprv urobiť autoškolu s príslušným vodičským oprávnením. Už tu získava svoje prvé skúsenosti. Po nástupe do dopravného podniku sa musí najprv zoznámiť s jednotlivými trasami – linkami, a naučiť sa pracovať s elektronickou pokladňou. Volajú to zácvik. „Máme na to určených 40 hodín. Niektorým stačí kratší zácvik, napríklad keď sa vrátia bývalí zamestnanci. Ak je treba, podľa individuálnych schopností, tak tento čas aj trochu predĺžime. Ale vo všeobecnosti je na to určených tých 40 hodín,“ vysvetlil riaditeľ dopravného úseku SAD Trenčín Ing. Ľubomír Prchlík s tým, že radi vo svojom tíme privítajú aj nových záujemcov o prácu vodiča.

Doplnil aj skutočnosť, že čoraz viac sa tejto profesii aj v ich spoločnosti venujú ženy. Riadiť dnešné autobusy už nie fyzicky namáhavé, v lete sú klimatizované, v zime spoľahlivo vykurované. Tieto výhody využívajú nielen vodiči, ale hlavne cestujúci. Kvalita cestovania súčasnými autobusmi prímestskej dopravy sa nedá porovnať s tými spred niekoľkých desaťročí. Vozidlá sú tichšie, ekologickejšie, ekonomickejšie, majú wi-fi, je v nich vyšší komfort.

Nie každý má svoj turnus

Vodič autobusu po nástupe robí najprv takzvaného striedača. To znamená, že zaskakuje za dovolenkujúcich alebo práceneschopných vodičov v rôznych regiónoch. Potom, keď sa uvoľní nejaká linka, volajú to turnus, mu ju ponúknu, a on sa rozhodne, či ju vezme alebo nie. „Je to zaužívaný služobný postup, samozrejme, každý by chcel mať svoj turnus, ale nie všetci to môžu robiť. Potrebujeme aj striedačov, v každej prevádzke je to 10 až 15 % vodičov, aby stíhali robiť záskoky za tých, čo chýbajú,“ vysvetlil Ing. Ľubomír Prchlík.

Stály kontakt s cestujúcimi

Vodič autobusu prímestskej dopravy okrem šoférovania aj predáva lístky cestujúcim. Dá sa povedať, že je s nimi v priamom kontakte, čo sa napríklad o vodičoch v mestskej doprave nedá povedať. Práca s ľuďmi je takisto dôležitá ako samotné riadenie autobusu. „Denne preveziem okolo 300 ľudí, takže ten kontakt je dosť intenzívny,“ potvrdil vodič Martin Mičák. Doplnil aj skutočnosť, že pri styku s cestujúcimi dochádza i k nezrovnalostiam, nezhodám, nie za všetko môže vodič. Je to ale prvý človek dopravnej spoločnosti, na ktorého cestujúci po nastúpení natrafí. Podľa riaditeľa dopravného úseku SAD Trenčín napríklad presnosť ich spojov dosahuje 86 %, čo je dosť dobré číslo. Každý rok sa ho snažia zvyšovať.

Mnohí vodiči už za roky praxe poznajú ľudí, ktorí s nimi pravidelne cestujú. Martin Mičák prezradil, že on pravidelných cestujúcich nepozná podľa mena, ale podľa toho, na ktorú zastávku budú cestovať. To znamená, že väčšinou už dopredu vie, kam si bude nastupujúci pýtať lístok.

Správanie cestujúcich v autobuse záleží vo veľkej miere od správania sa vodiča. Nájdu sa výnimky, ale situácia sa zlepšuje. „Každých päť rokov máme spoločné sedenia s vodičmi, kde si opakujeme predpisy, upozorňujeme ich na správanie a veci, ktoré s tým súvisia. Pozývame aj psychológov, snažíme sa, aby boli vodiči asertívni a zdvorilí, aby predchádzali nepríjemnostiam,“ doplnil riaditeľ dopravného úseku SAD Trenčín Ing. Ľubomír Prchlík.