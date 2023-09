REGIONÁLNY FUTBAL: Trebatického päť gólov Hôrke, návrat Šupku na ihriská, dve pochvaly pre rozhodcu Čameka, slabé súčanské derby

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Nové Mesto – Zvolen 0:3 (0:2)

Domáce mužstvo chcelo v zápase naplno bodovať. Plány im však narušil skorý gól už v 2. minúte, keď sa po chybe obrany presadil Starší. Aby to nebolo málo, v 15. min si dal Hudak vlastný gól z 20 metrov pri malej domov. Do druhého polčasu nastúpili Novomešťania odhodlaní niečo s výsledkom urobiť. Zatlačili Zvolen na jeho polovicu, ale vážnejšia šanca neprichádzala. Naopak, po ďalšej chybe v obrane hostia pridali Starším na 0:3. To už bol koniec novomestským nádejam niečo s výsledkom urobiť. AFC daroval súperovi body po vlastných chybách.

