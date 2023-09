Do obce Haluzice s 94 obyvateľmi vás navedie smerová tabuľa až z chorvátskeho letoviska Primošten

Slovenskí turisti v chorvátskom Primoštene neveria pri smerovníku na námestí vlastným očiam. Výrazná drevená tabuľka ukazuje presný smer a vzdialenosť do obce Haluzice, v ktorej žije necelá stovka obyvateľov.

HALUZICE/PRIMOŠTEN. Pri hľadaní obce Haluzice v Novomestskom okrese, ktorú krášli legendárny kostolík z 13. storočia, nezablúdite ani v slnečnom Chorvátsku. A dokonca nepotrebujete ani navigáciu či presnú mapu Európy. Haluzice sú pravdepodobne jedinou malou slovenskou obcou, ktorá má na území Chorvátska vlastnú smerovú tabuľu aj s uvedenou presnou vzdialenosťou do tejto dedinky.

HALUZICE (SK) 835 km hlási smerový ukazovateľ v centre obľúbeného a vyhľadávaného trojtisícového chorvátskeho letoviska Primošten. Ak sa teda chcete vybrať z Primoštenu do Haluzíc, stačí sa vydať v smere šípky a ste na mieste. Ako sa tam „haluzická“ smerová tabuľa dostala? Palo Kopunec, obyvateľ Haluzíc, nám prezradil podstatne viac. Práve on bol iniciátorom príjemného nápadu vyvolávajúceho úsmev na perách.

Haluzice medzi chorvátskymi lákadlami

Rôznofarebné smerovníky v žltom, zelenom, bielom, modrom, hnedom, čiernom či červenom prevedení pod sebou postupne hlásia: Split 59 km, Zadar 112 km, Trogir 33 km, Šibenik 28 km či NP Krka 40 km. Všetko dobre známe a aj našimi turistami vyhľadávané chorvátske centrá. A zrazu sa neveriacky pozeráte na zreteľný a veľký nápis HALUZICE (SK) 835 km. Smerová tabuľa v Chorvátsku až do neveľkých Haluzíc, v ktorých žije podľa údaju na stránke obce iba 94 obyvateľov.

„Na tom istom smerovníku niekto umiestnil z druhej strany aj ukazovateľ smeru do Nitry. Chodievam po rôznych cestách a videl som mnoho smerovníkov. A teraz ma práve táto situácia nakopla do príležitosti pripraviť smerovú tabuľu do obce Haluzice, v ktorej žijem,“ usmial sa Palo Kopunec. Keďže Primošten patrí k jeho najobľúbenejším prímorským letoviskám, zviditeľniť Haluzice v tomto chorvátskom mestečku nebolo pre neho najzložitejšie. „Na smerovníku sú v Primoštene umiestnené známe blízke turistické ciele v Chorvátsku. A v septembri 2023 bude presne prvé výročie inštalácie smerovníka Haluzice v Chorvátsku,“ usmial sa Kopunec.