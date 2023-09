V Trenčíne sa bezplatne vzdelávajú profesionáli z kultúry, pridať sa môžete aj vy

Registrácia do vzdelávacieho programu Runway|Profesionáli z kultúry je otvorená do 11. septembra.

TRENČÍN. Zvýšiť svoje kompetencie v oblasti kultúrneho manažmentu môžu záujemcovia už aj v Trenčíne. Príležitosť im bezplatne ponúka Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. To spustilo prihlasovanie do ďalšieho semestra vzdelávacieho programu Runway|Profesionáli z kultúry.

Podľa PR manažérky Trenčín 2026 Mirky Gúčikovej predchádzajúce dva semestre kurzu pritiahli do Trenčína desiatky ľudí, ktorí chcú posunúť svoje organizácie a projekty na medzinárodnú úroveň, a tým dlhodobo zlepšovať kultúrnu ponuku nielen v Trenčíne, ale aj v regióne alebo kdekoľvek na Slovensku. A práve Runway im k tomu môže výrazne nepomôcť.

Dôležitý kurz pred rokom 2026

Vzdelávací program Runway je zameraný na ľudí, ktorí pôsobia v kultúrnych inštitúciách, občianskych združeniach, prípadne v rámci kultúry podnikajú.

„Prostredníctvom tohto kurzu rozvíjame zručnosti a vedomosti ľudí, ktorí profesionálne pôsobia v kultúrnej oblasti. Aj keď je vzdelávanie primárne zamerané na mesto Trenčín a trenčiansky región, absolvujú ho aj ľudia z iných kútov Slovenska. Mali sme tu napríklad účastníka, ktorý sem cestoval zo Svidníka až päť hodín,“ načrtla programová manažérka Trenčín 2026 Michaela Kučová, ktorá má na starosti vzdelávanie Runway. Prostredníctvom tohto programu sa tím EHMK snaží rozvíjať kultúrne prostredie ako v Trenčíne, tak výhľadovo aj na celom Slovensku.

„Nazývame to budovanie kapacít, teda zvyšovanie schopností pôsobiť profesionálne v oblasti umenia a kultúry. Program je do veľkej miery založený na tom, že do Trenčína prichádzajú experti a expertky z celého sveta, ktorí sa delia o svoje znalosti a zručnosti. Do krajského mesta tak prinášame špičkové vzdelávanie, ktoré prepája mesto a región so zvyškom sveta,“ skonštatovala programová manažérka.

Absolventi si Runway nevedia vynachváliť

Kurzu sa v nedávnej minulosti zúčastnila aj Petra Pobežalová z KC Podivný barón v Púchove. Ako priznala, rozhodnutie prihlásiť sa do bezplatného vzdelávacieho programu dlho neodkladala.

(zdroj: FB Trenčín 2026)

„Najmä pre neziskový sektor je to veľká pomoc, keďže vieme, aká je situácia v kultúre na Slovensku. Aj keď som vyštudovala marketingovú komunikáciu a sedem rokov robím v kultúrnom prostredí, chýbali mi teoretické poznatky, bola som preto zvedavá, čo Runway ponúkne. Dnes môžem povedať, že to bolo veľmi obohacujúce, najmä pohľady zahraničných lektorov na problematiku, s ktorou sa my dennodenne stretávame. Bolo to svieže,“ povedala.

Runway bol podľa jej slov prínosným aj v tom, že poukázal na nedostatky v konkrétnych oblastiach, ktoré sa postupne rozhodli riešiť, ako aj v sieťovaní. A to možno v kultúre považovať za nenahraditeľné.