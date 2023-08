Trenčianska mestská polícia bude zákaz parkovania na chodníkoch riešiť individuálne. Pribudne i nové značenie

Zákaz bude platný od októbra.

TRENČÍN. Od októbra začne opäť platiť zákaz parkovania áut na chodníkoch. V tejto súvislosti v Trenčíne upravia Veľkomoravskú ulicu, kde pribudne nové značenie.

Podľa trenčianskej mestskej polície však k problémom s parkovaním na chodníkoch môže dôjsť v mestských častiach, v ktorých nie je zavedená regulácia parkovania.

Tieto prístupky plánujú riešiť s prihliadnutím na dané okolnosti.

Prihliadnu na závažnosť priestupku

Zákon, ktorý zakazuje parkovanie na chodníkoch dočasne povolili v marci 2022. Opätovne začne platiť od 1. októbra.

„V meste Trenčín, vzhľadom na zavedenie regulácie parkovania, ktorá sa v súčasnej dobe týka takmer 9000 parkovacích miest v lokalitách Juh, Soblahovská, Dolné Mesto, Centrum a Sihoť, neeviduje mestská polícia problémy týkajúce sa parkovania na chodníkoch,“ priblížil Igor Zajaček, zástupca náčelníka Mestskej polície v Trenčíne.

Iná situácia je podľa neho v ostatných mestských častiach ako sú Noviny, Zámostie, Opatová, Kubrá a časť Soblahovskej smerom ku Kauflandu.

„V týchto lokalitách nie je zavedená regulácia parkovania a teda neplatí tam parkovacia zóna, kde evidujeme zvýšený počet vozidiel parkujúcich na chodníkoch, samozrejme za splnenia podmienok platných v súčasnom znení zákona o cestnej premávke, teda ponechanie voľnej šírky chodníka minimálne jeden a pol metra,“ uviedol.

V týchto lokalitách mestská polícia rieši a bude riešiť priestupky aj po 1. októbri 2023 s prihliadnutím na ich závažnosť.

„Prihliadneme i na okolnosti spáchania priestupku a osobu páchateľa. Určite nebudeme okamžite a celoplošne pristupovať k ukladaniu pokút, ktorej výška je v zmysle zákona o priestupkoch do 50 eur,“ doplnil Zajaček.

Doplnia dopravné značenie

Regulované parkovanie je v Trenčíne od roku 2017.

„V parkovacej zóne, do ktorej patrí dnes nielen centrum, ale aj väčšina sídlisk, sa môže parkovať iba na vyznačených parkovacích miestach. Na chodníku sa smie stáť len vtedy, ak je to vyznačené dopravným značením. To znamená, že zmeny zákona o cestnej premávke a zákaz parkovania na chodníku od 1. októbra, uplatňujeme v parkovacej zóne už od jej zriadenia,“ vysvetlila Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.