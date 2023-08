Kleščík ako päťdesiat percent kvality tímu? Spýtajte sa na to Čibíka, pousmial sa kapitán Ďanovský

Trenčianske Stankovce sa vezú na víťaznej vlne. Mužstvo okolo kapitána Mareka Ďanovského je príjemným prekvapením IV. ligy.

Marek Ďanovský. (Zdroj: AS TRENČÍN)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Vyhrali ste baráž, dve pohárové stretnutia i tri duely vo štvrtej lige. Trenčianske Stankovce prežívajú najlepšie obdobie za posledné roky. Súhlasíte?

Darí sa nám. Držíme sa na víťaznej vlne. Aj keď práve nepodávame ideálny výkon, dokážeme vývoj preklopiť na svoju stranu. Všetko nám vychádza. Sme efektívni a vyhrávame. Momentálnu situáciu si vážime. Vieme, že nebude trvať donekonečna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Noha v tvare písmena „L“. Kuchta skončil na operačnom stole. Čo sa dialo v Hôrke? Čítajte

Základ mužstva hrá spolu dlhé roky. Zažívate momentálne vrchol výkonnosti a zohranosti?

Určite aj to má svoj podiel. Viacerí z nás si prešli v minulosti vyššími súťažami. V tíme máme štyroch mládežníckych trénerov AS Trenčín (Ďanovský, Čibík, Nosek, Kleščík pri prvom tíme). Mnohí z nás už rozmýšľajú trénersky a určité pasáže a zápasy sme uhrali už aj cez tieto skúsenosti. Zároveň máme voči trénerovi Ježíkovi rešpekt a nemáme tendenciu mu do práce zasahovať.

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: V Hôrke sa nedohralo, brankár Kuchta so zlomenou nohou, 16 gólov Potvoríc, Záblatie z formy Čítajte

Takže žiadne reči voči tréningovému procesu v Stankovciach?

Pre nás je tréning v Stankovciach mentálnym oddychom od práce pri mládeži, kde toho máme vyše hlavy. Tréning je pre nás uvoľnením. Snažíme sa prinášať nové veci z prostredia profesionálneho futbalu. Všetko však v rozumnej miere bez prípadného urážania sa.

Nehovoríme do tréningového procesu, skôr prinesieme nové cvičenia, ktoré ak sa osvedčia, stanú sa súčasťou našej prípravy.

Ste už akoby malým AS Trenčín?

Keď sa pozrieme na základnú jedenástku, tak s výnimkou Igora Držíka a Jána Vaška všetci prešli mládežníckou štruktúrou Trenčína. Návyky z tohto klubu sme si preniesli aj do Stankoviec. Veľa držíme loptu a snažíme sa hrať aj oku lahodiaci futbal. Nie iba pragmaticky na výsledky.

Aj toto sa v článku dočítate Ako sa kapitán tímu pozeral na doplnenie vyššej súťaže?

Bola už štvrtá liga pre Stankovčanov nutnosťou?

Hrozila strata motivácie?

Ako je na tom mužstvo so sebavedomím?

Ako vníma, keď trojtisícová obec zdolá okresné Nové Zámky?

Zároveň základ mužstva je spolu tak dlho, že už máme zažité kombinácie a vieme, čo kedy máme robiť a ako sa zachová spoluhráč. Poznáme svoje silné i slabé stránky.