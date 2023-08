Tipy na voľné chvíle (35. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližších dní v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom, Dubnici nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, v Myjave a Starej Turej?

TRENČÍN

William Shakespeare: Veselé paničky Windsorské

28. augusta – 19.00 hod. – Trenčiansky hrad. Brilantná komédia Veselé paničky Windsorské od skvelého Williama Shakespeara dokazuje, že príbeh z čias kráľovnej Alžbety by mohol byť pokojne aj epizódou zo súčasnosti – veď stále sú medzi nami povaľači, špekulanti, žiarlivci a záletníci. Mestské divadlo Trenčín.

Výstava výberu diel Ora et Ars 2023 II.

do 30. augusta – Mestská veža. Prezentácia výtvarných diel zo 16. ročníka Medzinárodného výtvarno – literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2023.

Predstavenie pre deti: Keby ryby vedeli...

3. septembra – 13.00 a 16.00 hod. – Trenčiansky hrad. Keby ryby vedeli... je príbehom objavovania nielen krás, ale aj nerovnosti a neférovosti.

Naša sardinka sa aj v mori, ale aj v ľudskom suchozemskom svete stretne s krásami, ale aj s nepeknými stránkami nášho sveta. No to jej nebráni objavovať, pomáhať a otvoriť pod oceánom prvú morskú zoo, kde vystaví ľudí a všelijaké iné potvory. Zabezpečuje Klub Lúč.

Výstava Starým objektívom

do 3. septembra – Trenčiansky hrad. Výstava zameraná na históriu fotografie a osobnosti trenčianskej fotografickej tvorby. Na výstave, ktorá bude prebiehať na prízemí budovy kasárne, budete mať jedinečnú príležitosť vidieť množstvo unikátnych historických fotoaparátov a fotografií zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Z regiónu

TRENČIANSKE TEPLICE

SNP

29. augusta. Oslavy 79. výročia SNP – 16.30 hod. v Kúpeľnom parku, o 19.00 divadelné predstavenie Nádej Dubček na Kúpeľnom námestí.

Teplický festival vína

30. augusta – Kúpeľné námestie.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Jana Malotová… krajinami, snami, spomienkami

do 31. augusta – Výstavná sieň MsKS. Výstava.

DUBNICA NAD VÁHOM

Oslavy SNP

29. augusta – 11.00 hod. – MsÚ.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Mestské oslavy SNP

28. augusta – 15.00 hod. – Námestie Ľ. Štúra. Pietna spomienka. Po kultúrnom programe bude nasledovať poklona hrdinom SNP na pamätných miestach na mestskom cintoríne, Cibislávke a Salašteku.

MYJAVA

Výstava Martin Martinček – básnik Liptova

do 3. septembra – 15:00 hod. – Múzeum Slovenských národných rád. Martin Martinček bol umeleckým fotografom, ktorý citlivo zachytával život a premeny liptovského regiónu. Jeho fotografie sú oslavou Liptova a vyznaním lásky k človeku – tvorcovi i pokračovateľovi duchovných tradícií.

STARÁ TURÁ

Osudy Židov v Starej Turej

do 31. decembra – Mestské múzeum. Výstava.