Monumentálny pamätník od nášho rodáka navždy pripomína nacistické zverstvá v Kremničke

Slovenské národné povstanie spojilo ľudí bojujúcich za slobodu našej vlasti. Je dôkazom odvahy nášho národa.

KREMNIČKA, ZOLNÁ, ZVOLEN, TURÁ LÚKA. Slovenské národné povstanie bolo vyvrcholením národnooslobodzovacieho boja pred nemeckými okupačnými vojskami. Ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja, ktoré sa začalo 29. augusta 1944 v Banskej Bystrici, sa stalo jedným z najvýraznejších míľnikov v dejinách našej vlasti.

A my sme sa vybrali priamo do srdca Slovenského národného povstania, do regiónu Banskej Bystrice a Zvolena, aby sme vám niektoré z udalostí priblížili netradičným spôsobom. Navštívili sme niekoľko podstatných miest spojených s tragickou históriou 2. svetovej vojny i zaujímavých pamätníkov, pripomínajúcich obdobie v rokoch 1944 – 1945.

Po vyčíňaní nacistov ostali masové hroby

Stojíme na okraji protitankového zákopu v Kremničke, ktorý je dodnes presiaknutý krvou stoviek obetí vyčíňania nacistov po potlačení Slovenského národného povstania. Tabuľka v jeho blízkosti informuje o mieste, ktoré je spojené s najväčším vojnovým zločinom spáchaným na území Slovenska.

„Na týchto miestach počas okupácie koncom roku 1944 a začiatkom roku 1945 fašisti beštiálnym spôsobom v protitankovej priekope povraždili 747 ľudí,“ čítame na mieste neľudského vyčíňania okupantov. A iba po pár krokoch sa ocitnete na miestach, z ktorých sála pri predstave hrôzy, ktorú museli stovky nevinných ľudí prežiť v posledných okamihoch svojho života, čisté zúfalstvo a beznádej. Piety múrik a na ňom strohé a zároveň vypovedajúce úplne všetko: Miesto popravy.

Práve na týchto miestach od 5. novembra 1944 do 17. marca 1945 uskutočnila nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci s Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy masaker, po ktorom ostali zaplnené viaceré masové hroby. Masový hrob pod cintorínom, masový hrob Pod stráňou či masový hrob v povstaleckom bunkri v lokalite Vyšný Potok a viaceré ďalšie sú tragickým mementom dodnes aj po vyše sedemdesiatich rokoch od otrasnej udalosti.

V protitankovej priekope vraždili nevinných

Protitanková priekopa. Jarok pod stromami, z ktorých viaceré si pamätajú zákerné vraždenie stoviek obetí nacistami. Hlina pokrytá lístím, sem-tam kamene či popadané odlomené konáre. Autentické fotografie z exhumácie mŕtvych, prezentované neďaleko, vypovedajú o hrôzach, ktoré sa tu niekoľko mesiacov odohrávali. „Od apríla 1945 do roku 1948 bolo z masových hrobov exhumovaných spolu 747 osôb vrátane 211 žien a 58 detí.