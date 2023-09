Jaskyňa Výpustek. Tajomné miesto, do ktorého sa dostanete po otvorení masívnych dverí protiatómového krytu

Jaskyňa dodnes skrýva tajomstvá, ktoré v iných jaskyniach nenájdete.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

KŘTINY/VÝPUSTEK. Jedna z najzáhadnejších jaskýň Moravského krasu. Miesto s bohatou, ale veľmi smutnou históriou. Jaskyňa Výpustek nachádzajúca sa v blízkosti mestečka Křtiny neďaleko Brna. Ak hľadáte miesto pre skutočných dobrodruhov, ste na správnom mieste. Jaskyňa v Moravskom krase, ktorá lovcom záhad ponúka nekonečné námety od praveku až po súčasnosť. Miesto, ktoré si v prehistorických dobách obľúbili jaskynné levy, medvede, hyeny, nosorožce, vlky i kone.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Studená jaskyňa, ktorú na dlhé desaťročia obsadili vojaci rôznych armád. Nacisti si tu počas 2. svetovej vojny vybudovali tajnú továreň na výrobu leteckých motorov a súčiastok s množstvom robotníkov v hlbokých útrobách podzemného labyrintu, ktorý vyhrievala kotolňa. Armáde sa tu páčilo aj po ich porážke.

Napísali sme

Napísali sme Modrotlač je ohrozený „druh“. Manželia Rabadovci ju kriesia nádhernou tvorbou Čítajte

Už od roku 1961 v časoch studenej vojny tu Československá armáda vybudovala v zničených priestoroch ďalšie betónové interiéry, ktoré mali ochrániť vyvolených pred útokom zbraní hromadného ničenia. Jaskyňa, do ktorej na konci 17. storočia vošlo 14 ľudí a nik sa z nich nevrátil. Práve preto sme sa tam vydali. Vďaka Správe jeskyní České republiky vám prinášame informácie, ktoré vám o histórii tejto netypickými prvkami tajomnej a príťažlivej jaskyne ponúkame. Správa jeskyní ČR sa jaskyne ujala v roku 2006. Vďaka nej môžu dnes ľudia na vlastné oči vidieť priestory, ktoré boli ešte pred necelými dvadsiatimi rokmi dokonalým tabu.

Jaskyňa Výpustek – naozaj netypická jaskyňa

Ste pár krokov pred vstupom do jaskyne a ak očakávate, že už po pár metroch vás očaria romantické stalaktity, stalagmity či stalagnáty, ste na veľkom omyle. Hoci aj v jaskyni Výpustek možno nájsť v zabudnutých chodbách a vyšších stropoch unikátnu kvapľovú výzdobu, ktorú armády využívajúce množstvo obrovských priestorov v hlbokom podzemnom labyrinte nestačili spustošiť.

Napísali sme

Napísali sme Obľúbený turistický vláčik má za sebou prvé jazdy na Zelenú vodu Čítajte



Pri vstupe do jaskyne Výpustek čakajú na vás masívne a neprekonateľné dvere protiatómového krytu. Iba pár metrov pred nimi sa ešte pozeráte na množstvo úlomkov kostí jaskynného medveďa a ďalších stavovcov, ktoré tu boli objavené v rokoch 1920 – 1932 počas ťažby fosfátových hlín vo vyvezenej hlušine.

Masívne dvere sa však otvárajú a z prehistorickej doby sa dostávame do tvrdej reality studenej vojny. „Začiatkom 60. rokov minulého storočia v súvislosti s medzinárodnou situáciou prevzala jaskyňu Výpustek Československá armáda. Do zničených podzemných priestorov vstavala betónový objekt, ktorý v nasledujúcich rokoch plnil funkciu krytu a záložného veliteľského krytu našich vojsk. Priestory boli vybudované pre prípad vojnového konfliktu s využitím zbraní hromadného ničenia – jadrových, chemických a biologických zbraní,“ uvádza Správa jeskyní České republiky.

Privíta vás vojak v maske so samopalom

A tak namiesto kvapľovej nádhery sa už po prvých metroch ocitáte v tajných minikasárňach. Akurát, že hlboko pod zemou v chránenej krasovej oblasti. Namiesto jaskynných ozdôb čaká na vás výstražný nápis v slovenčine: Zamorené! a figurína vojaka v autentickom protichemickom odeve, ochrannou maskou a samopalom v rukách. „Podzemný vojenský objekt má nezávislý energetický zdroj, prechodovú dekontaminačnú komoru, zariadenie pre dekontamináciu a obnovu vzduchu, zásoby pre prežitie, lôžkovú časť, telefonické a diaľnopisné spojenie.

Napísali sme

Napísali sme Na necelých dvoch kilometroch uvidíte na vlastné oči všetky planéty Slnečnej sústavy Čítajte

Prísne tajný objekt zvláštnej dôležitosti vrátane rozľahlého povrchového areálu strážila a spravovala armáda až do roku 2001,“ dozvedáme sa. V 200 metrov dlhom kryte vidno klasické kovové vojenské trojposchodové postele, ktoré by lôžko poskytli 125 vojakom, kovové stolíky, lavóry na umývanie a viaceré pracoviská odborných skupín, ale aj dobové počítače, telefóny, písacie stroje, zariadenia na filtráciu vzduchu, sál logistiky či umyváreň s viacerými zásobníkmi vody.