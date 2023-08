Starček naskakoval do idúceho vlaku, prišiel o nohu

Senior je momentálne v kritickom stave hospitalizovaný v nemocnici.

TRENČÍN. Do odchádzajúceho rýchlika sa pokúšal vo štvrtok 24. augusta naskočiť 90-ročný muž. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, starčekovi sa nepodarilo nastúpiť do vlaku, rýchlikom bol zachytený a vtiahnutý do koľajiska. To malo za následok amputáciu jeho ľavej dolnej končatiny. Senior je momentálne v kritickom stave hospitalizovaný v nemocnici.

"Starček sa pokúšal dostať do vagóna zo strany koľajiska a nie od nástupišťa. Už pri vstupe do koľají sa vystavil veľkému nebezpečenstvu, že mohol byť zachytený iným prechádzajúcim vlakom, nehovoriac o tom, že vo veku 90 rokov dosiahnuť na prvý schodík osobného vagóna z úrovne koľajového zvršku je nepredstaviteľné," popisuje polícia s tým, že ide o vzdialenosť približne 60 centimetrov.

"V našom kraji ide o ojedinelú udalosť, ale aj napriek tomu apelujeme na cestujúcich, aby radšej "obetovali" nejakú hodinku navyše a nepokúšali sa na poslednú chvíľu naskočiť do vlaku," konštatuje polícia a dodáva, že takéto konanie môže končiť s fatálnymi následkami na zdraví, prípadne smrťou.