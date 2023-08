Obnovili zdravotné stredisko, pristavili byty. Lekárka hovorí o nezvládnutej revitalizácii

Starosta argumentuje, že obec odviedla dobrú prácu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

BZINCE POD JAVORINOU. Zdravotné stredisko v Bzinciach pod Javorinou prešlo v poslednom období rekonštrukciou. Dobudovali dve podlažia s dvanástimi nájomnými bytmi.

Napísali sme

Napísali sme Niektoré detské pohotovosti chcú zrušiť. Novomešťanom chýbať nebude Čítajte

Jedna z lekárok, ktorá v stredisku ordinuje, však nie je s obnovou spokojná. Tvrdí, že práve pre nezvládnutú revitalizáciu zdravotného strediska z neho mnohí lekári a zdravotníci odišli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obec argumentuje, že oprava časti, v ktorej ordinujú lekári, prebehla podľa plánov.

S prerábkou sú nespokojní

Lekári sa o plánovanej prerábke zdravotného strediska dozvedeli v priebehu minulého roka.

V článku sa dočítate tiež: Akú prestavbu obec na zdravotnom stredisku vykonala,

kedy budovu postavili,

prečo lekári nie sú s prerábkou spokojní,

čím argumentuje,

či v stredisku obnovia lekáreň.

„V auguste nám starosta oznámil, že sa ide stavať a máme sa vysťahovať. My sme nevedeli, kam sa máme vysťahovať, tak nám pán starosta Malík povedal, že zubár pôjde do školy, kde bol aj v minulosti, lekáreň bude v požiarnej zbrojnici a na mňa neprišlo. Nesúhlasili sme s tým, podali sme aj odvolanie, no nikto nás nerešpektoval,“ ozrejmila lekárka Emília Dovalová, ktorá má v stredisku ambulanciu už 30 rokov.

Podľa jej slov žiadali obecný úrad o rekonštrukciu budovy už od roku 2011.

„Chceli sme nové okná, podlahy, radiátory, zateplenie a strechu, pretože počas dažďa pretekala. Toho sme sa nedočkali, tak asi bude podľa nich lepšia prístavba dvoch poschodí a 12 bytov. Byty sa postavili, v stredisku neurobili prakticky nič,“ povedala s tým, že od minulého augusta ordinovala aj napriek tomu, že jej prácu rušil stavebný ruch.

Keď sa práce presunuli na ich podlažie, lekárka si musela zbaliť ambulanciu.

„Urobili nám svetlá, vymaľovali. Dlažbu však nevymenili, ani okná, ani radiátory. Veľa sa tu toho neudialo. Zamurovali nám okná na čakárni. Je tu taktiež linoleum, ktoré položili ešte v 60.-tych rokoch, to by bolo treba vymeniť. V strašnom stave sú aj dvere na toalety,“ zhodnotila.

Dovalová sa napokon musela presťahovať do ambulancie jej syna, ktorý v stredisku pôsobí ako urológ.

„Syn si zbalil všetky prístroje, keď sa tam robilo osvetlenie a kanalizácia pod stropmi. On svoju urologickú ambulanciu používať nemôže od januára,“ dodala Dovalová.

Ako ďalej uviedla, v zdravotnom stredisku tvorili i s ostatnými lekármi a zdravotníkmi dobrý kolektív.

„Mali sme tu zubára, lekáreň. Bol tu i pediater, šesť rokov je tu urológ. Pre pacientov sme tu boli veľmi dobrý kolektív. Ľudia teraz musia chodiť za zdravotnou starostlivosťou do mesta.“

S aktuálnou situáciou nie je podľa nej spokojný ani miestny stomatológ.

„Povedal, že prípadne odíde preč. On má ambulanciu aj v Žabokrekoch a prípadne ho môžu pacienti navštíviť tam,“ povedala s tým, že ak sa situácia nezmení, časom pravdepodobne odíde aj ona.

„Ja si svojich pacientov vážim a nemienim ich opustiť. Keby som chcela, tak by som to spravila ešte v septembri minulého roku,“ dodala.

Obec má opačný názor

Budovu zdravotného strediska postavili ešte v 60.-tych rokoch. Do súčasnosti na nej obec nevykonala žiadne zmeny.

„V mojom bývalom funkčnom období sme tam riešili opravu strechy, pretože bola v havarijnom stave a zatekala. Okrem toho sme riešili aj výstavbu nových nájomných bytov s podporou rezortu dopravy a štátneho fondu rozvoja bývania,“ konkretizoval Dušan Málik, starosta obce Bzince pod Javorinou.